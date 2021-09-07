В Краснодаре состоится презентация книги «ЕДОДОЙ»

Поэтический сборник вышел в августе в издательствах «Асебия» и KOLONNA Publications. Как указано на странице арт-пространства «Галерея Ларина» в инстаграме , «ЕДОДОЙ!» — хоссонитский гримуар, образец так редко встречающейся сейчас высокой поэзии, способной воодушевить каждого и позволяющей увидеть в нашем больном и умирающем мире столь необходимый божественный свет».

На презентацию прилетит сам автор сборника Валерий Нугатов и прочитает некоторые свои произведения. Кроме того, для гостей выступят представители издательства «Асебия», пианистка Оля Фролова и оперная вокалистка Татьяна Ларина.

Начало в 18:00. Вход свободный. Larina Open Space находится по адресу улица Котовского, 106/1. На презентации можно будет приобрести книгу «ЕДОДОЙ!» и получить автограф ее автора Валерия Нугатова.

Валерий Нугатов — это русско-украинский поэт, прозаик, переводчик, перформанс-артист. В его творческом активе несколько поэтических сборников, а также поэтические и прозаические переводы. Нугатов переводил таких авторов, как Жорж Батай, Сьюзен Зонтаг, Пол Боулз, Олдос Хаксли и других.