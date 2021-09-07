В Краснодаре состоится презентация книги «ЕДОДОЙ»
В Краснодаре 11 сентября в арт-пространстве Larina Open Space состоится презентация книги «ЕДОДОЙ» Валерия Нугатова
Поэтический сборник вышел в августе в издательствах «Асебия» и KOLONNA Publications. Как указано на странице арт-пространства «Галерея Ларина» в инстаграме, «ЕДОДОЙ!» — хоссонитский гримуар, образец так редко встречающейся сейчас высокой поэзии, способной воодушевить каждого и позволяющей увидеть в нашем больном и умирающем мире столь необходимый божественный свет».
На презентацию прилетит сам автор сборника Валерий Нугатов и прочитает некоторые свои произведения. Кроме того, для гостей выступят представители издательства «Асебия», пианистка Оля Фролова и оперная вокалистка Татьяна Ларина.
Начало в 18:00. Вход свободный. Larina Open Space находится по адресу улица Котовского, 106/1. На презентации можно будет приобрести книгу «ЕДОДОЙ!» и получить автограф ее автора Валерия Нугатова.
Валерий Нугатов — это русско-украинский поэт, прозаик, переводчик, перформанс-артист. В его творческом активе несколько поэтических сборников, а также поэтические и прозаические переводы. Нугатов переводил таких авторов, как Жорж Батай, Сьюзен Зонтаг, Пол Боулз, Олдос Хаксли и других.
Что такое «ЕДОДОЙ»?
В социальных сетях уже долгое время пытаются разгадать смысл надписи. Пользователями было предложено множество версий — от рекламы известной сети пиццерий до имени местного «авторитета».
Журналисту Юга.ру удалось выяснить, что «ЕДОДОЙ» — слово из хоссонитского языка, придуманного поэтом Валерием Нугатовым в рамках фейсбук-проекта Aslan Rachidovitch Oussoyan. В статье можно прочитать об этих надписях, о тех, кто за ними стоит, а также о хоссонитском языке и проекте Нугатова. Комментарии порталу «ЕДОДОЙ» давал(а) в мужском и женском роде, что позволяет предположить, что это группа стрит-артистов либо осознанная мистификация.
Как писали Юга.ру, весной 2019 года «ЕДОДОЙ» сделал арт-объект возле скульптуры Виктора Линского «Столпы» в Вишняковском сквере Краснодара. На столпе, добавленном к уже установленной, изобразили полицейские автомобили, дубинки, крыс и наручники.
Также «ЕДОДОЙ» писал(а) тег огромными буквами на мосту у аэропорта, выступал(а) в защиту Ивана Голунова, приносил(а) «хэллоуинку» к зданию краевой администрации и свешивал(а) баннер с кинотеатра «Аврора», обвиняя Сергея Галицкого в демонтаже троллейбусной сети на улице Красной.