Достройка заброшенной поликлиники в ГМР Краснодара должна вот-вот начаться

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 6 сентября сообщили, что эксперты утвердили проект достройки поликлиники в микрорайоне Гидростроителей

Напомним, участок земли на улице Писателя Знаменского, 3 принадлежал Минобороны РФ. В 2006 году ведомство начало строить поликлинику, а через четыре года объект заморозили. В 2016-м мэрия Краснодара добивалась сноса здания через суд, но безуспешно.

Через три года администрация снова обратилась в суд, потребовав передать объект муниципалитету. Суд вынес решение в пользу мэрии. После этого глава города Евгений Первышов поручил обследовать здание и провести экспертизу, чтобы достроить поликлинику.

В 2020-м Краснодар получил из краевой казны деньги на проектирование поликлиники. Строительство хотели начать спустя год, — после прохождения госэкспертизы. В мае 2021-го городские власти сообщили, что проект на достройку поликлиники готов и находится на госэкспертизе.

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6 сентября администрация Краснодара объявила, что эксперты утвердили проект.

«Были сомнения, об этом и мы говорили, и эксперты, и жители — возможно ли вообще реализовать этот проект, достроить здание и ввести в эксплуатацию. Но все-таки хорошо поработала проектная организация. Замечания, которые были у экспертов, устранены», — сказал Евгений Первышов.

Директор департамента строительства Артем Аганов отметил, что деньги на проектирование и строительство выделялись из краевого бюджета в виде субвенции. В итоговом варианте проекта закладывается срок строительства в 21 месяц. Это значит, что работы будут продолжаться в 2022 и 2023 году.

В ходе октябрьской сессии ЗСК пройдет перераспределение средств субвенции, выделенной на 2020-2021 годы. После получения денег городские власти планируют начать долгожданную стройку.

Евгений Первышов Здравоохранение Краснодар Медицина Строительство

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