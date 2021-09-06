Достройка заброшенной поликлиники в ГМР Краснодара должна вот-вот начаться

Напомним, участок земли на улице Писателя Знаменского, 3 принадлежал Минобороны РФ. В 2006 году ведомство начало строить поликлинику, а через четыре года объект заморозили. В 2016-м мэрия Краснодара добивалась сноса здания через суд, но безуспешно.

Через три года администрация снова обратилась в суд, потребовав передать объект муниципалитету. Суд вынес решение в пользу мэрии. После этого глава города Евгений Первышов поручил обследовать здание и провести экспертизу, чтобы достроить поликлинику.

В 2020-м Краснодар получил из краевой казны деньги на проектирование поликлиники. Строительство хотели начать спустя год, — после прохождения госэкспертизы. В мае 2021-го городские власти сообщили, что проект на достройку поликлиники готов и находится на госэкспертизе.