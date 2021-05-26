Власти Краснодара пообещали достроить заброшенную поликлинику на ГМР. Когда — неясно
Мэр Краснодара Евгений Первышов 25 мая посетил заброшенную поликлинику в микрорайоне Гидростроителей и пообещал ее достроить, но сроков не назвал
Напомним, участок земли на улице Писателя Знаменского, 3 принадлежал Минобороны РФ. В 2006 году ведомство начало строить поликлинику, однако через четыре года объект заморозили. Он стоял без забора, охраны и освещения.
В 2016-м мэрия Краснодара в суде попыталась добиться сноса здания, но суд не встал на ее сторону. Спустя три года администрация снова обратилась в суд, но на этот раз потребовала передать объект муниципалитету. Суд вынес решение в пользу мэрии. После чего глава города Евгений Первышов поручил обследовать здание и провести экспертизу, чтобы достроить поликлинику.
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В 2020-м администрация края делегировала городу полномочия по достройке объекта. Краснодар получил из краевой казны деньги на проектирование поликлиники. В 2021-м, после прохождения госэкспертизы, власти собирались приступить к строительству.
25 мая 2021 года Первышов посетил заброшенный объект. Оказалось, что проект на достройку поликлиники готов и находится на госэкпертизе, однако «есть определённые сложности в этой части». С учетом замечаний экспертов в него нужно внести изменения.
За то время, что здание стояло заброшенным, изменились некоторые строительные нормативы, пожарные и сейсмические требования. Городские власти ищут дополнительные технические решения, чтобы укрепить фундамент и каркас здания. При этом сносить объект полностью не планируется.
«Как только получим положительное заключение госэкспертизы, приступим к строительству. Хочу подчеркнуть — здесь будет именно поликлиника, которая в этом микрорайоне очень нужна», — пообещал в своем телеграм-канале Первышов.
Как писали Юга.ру, в 2019 году власти Краснодара сообщили, что на благоустройство микрорайона Гидростроителей потратят 2 млрд рублей.