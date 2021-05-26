Власти Краснодара пообещали достроить заброшенную поликлинику на ГМР. Когда — неясно

Мэр Краснодара Евгений Первышов 25 мая посетил заброшенную поликлинику в микрорайоне Гидростроителей и пообещал ее достроить, но сроков не назвал

Напомним, участок земли на улице Писателя Знаменского, 3 принадлежал Минобороны РФ. В 2006 году ведомство начало строить поликлинику, однако через четыре года объект заморозили. Он стоял без забора, охраны и освещения.

В 2016-м мэрия Краснодара в суде попыталась добиться сноса здания, но суд не встал на ее сторону. Спустя три года администрация снова обратилась в суд, но на этот раз потребовала передать объект муниципалитету. Суд вынес решение в пользу мэрии. После чего глава города Евгений Первышов поручил обследовать здание и провести экспертизу, чтобы достроить поликлинику.