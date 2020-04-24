Краснодар получил деньги на проектирование новой поликлиники в микрорайоне Гидростроителей

Из бюджета Краснодарского края в городскую казну поступили деньги для достройки поликлиники в микрорайоне Гидростроителей

Напомним, участок земли на улице Писателя Знаменского, 3 принадлежал Министерству обороны РФ. В 2006 году ведомство начало строить поликлинику, однако спустя четыре года объект заморозили, он оставался не обнесенным забором, без охраны и освещения. В 2016-м мэрия Краснодара в суде попыталась добиться решения о сносе здания, однако суд не встал на ее сторону. В апреле 2019 года городская администрация снова обратилась в суд, но на этот раз потребовала передать объект муниципалитету. В мае стало известно , что суд признал здание бесхозным и вынес решение в пользу мэрии. В тот же период глава города Евгений Первышов поручил до конца 2019 года обследовать здание и провести экспертизу, чтобы достроить поликлинику.

24 апреля стало известно, что из бюджета края в городской бюджет поступили субвенции в размере 350 млн рублей. Теперь появилась возможность разработать проект достройки поликлиники на 300 посещений в смену. Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что даже во время пандемии строительство школ, детсадов и развитие медучреждений сохраняет полный объем поддержки нацпроектов, краевых и федеральных программ.

Департамент строительства начнет проектировать объект в этом году, сейчас идет подготовка необходимых конкурсных процедур для выбора проектной организации. После разработки проект должен пройти госэкспертизу, тогда и станут понятны сроки завершения строительства и работы начнутся. Планируется, что это произойдет в 2021 году.

Другую часть денег, поступивших из краевого бюджета, направят на капремонт школ и детских садов, учреждений культуры, закупку квартир для детей-сирот, ремонт памятников военной истории к 75-летию победы, сообщили в пресс-службе администрации города.