Условный срок и 2,5 млн рублей. В Краснодаре осудили контролера за смерть подростка от угарного газа

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

В Краснодаре суд вынес приговор контролеру, которая не проверила вентиляционные каналы

22 сентября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в кубанской столице вынесли приговор контролеру организации, которого признали виновной в гибели несовершеннолетнего в результате отравления угарным газом.

Согласно материалам дела, ООО «ГУК-Краснодар», осуществлявшее управление домом на улице Южной, заключило с ООО «ВЕНТ ПРО» договор на техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов. По условиям соглашения фирма взяла на себя обязательство проводить их периодические проверки.

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Подсудимая, занимавшая должность контролера печного хозяйства в этой организации, отвечала за выполнение данных работ. Однако проверка каналов в квартире не была проведена в установленный срок. В квартиру поступил угарный газ, что привело к смерти несовершеннолетнего.

В ходе судебного заседания женщина свою вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей.

Как писали Юга.ру, суд Геленджика признал виновным бывшего главу управляющей компании за халатность, которая привела к гибели человека.

Дети Краснодар Правосудие смерть Суд

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