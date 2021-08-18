В Краснодаре пройдет персональная выставка художницы с инвалидностью

В Краснодарском краевом выставочном зале 20 августа откроется персональная выставка живописи и графики Маргарит Кульян «Мир вокруг меня»

Будет представлено более 50 произведений живописи и графики, созданных автором за последние годы.

Уроженка Сочи Маргарит Кульян по образованию преподаватель английского языка. Из-за травмы позвоночника 12 лет назад она получила инвалидность I группы. Художница малоподвижна, поэтому ее мир ограничивается небольшой комнатой, которую близкие превратили в мастерскую. Живопись обладает для Маргарит мощным терапевтическим эффектом.

Желание познакомиться с разными культурами и странами находит отражение в творчестве художницы. Кульян изображает людей разных рас и наций, животных, обитающих на различных континентах. Как сообщает пресс-служба выставочного зала, деньги, полученные от продажи работ, Маргарит направляет на спасение бездомных животных и помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

В 2018 году художница стала лауреатом ежегодной премии губернатора Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями в номинации «За достигнутые успехи в области культуры, литературы и искусства».

Выставка «Мир вокруг меня» будет работать до 1 сентября по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 30 рублей.