Сколько медалей завоевали в Токио кубанские спортсмены? Пытаемся подсчитать

Сегодня в Японии завершились XXXII Летние Олимпийские Игры, и Юга.ру предлагают несколько способов оценить вклад кубанцев в медальную копилку страны

На завершившейся сегодня Олимпиаде в Токио сборная отечественных спортсменов выступала под нейтральным флагом и под названием ROC/ОКР (сборная Олимпийского комитета России). За 18 соревновательных дней наши завоевали 20 золотых медалей, 27 серебряных и 23 бронзовых — это ощутимо лучше, чем в Рио-2016 (тогда было 19+17+19), и примерно так же, как в Лондоне-2012 (20+20+30).

По мере завоевания россиянами медалей их поздравляли чиновники разного уровня, включая губернатора Кубани и мэра Краснодара. При этом поздравления выглядели весьма выборочными: к примеру, региональные чиновники полностью проигнорировали успехи волейболиста из Геленджика Вячеслава Красильникова и гандболистки из Краснодара Владлены Бобровниковой. Зато первым в губернаторском списке кубанских участников Олимпиады указан легкоатлет Сергей Шубенков, который постоянно живет и тренируется в Барнауле.

Поэтому Юга.ру составили для вас сразу три списка олимпийских медалистов, которых в разной степени можно считать местными. Для подсчета общего количества кубано-адыгейских медалей комбинируйте эти списки на свое усмотрение.

По месту приписки: одно серебро и одна бронза

Муслим Гаджимагомедов (бокс) — обладатель серебряной медали Токио родился в дагестанском ауле Нитилсух, живет и тренируется в Махачкале, учится в ДГУ. При этом Гаджимагомедов немалое время тренировался в краснодарской спортшколе Олимпийского резерва №9 и в данный момент он приписан к краевой федерации бокса. В частности, именно в Краснодар Муслим приезжал, чтобы получить удостоверение Заслуженного мастера спорта РФ.

Сергей Семенов (греко-римская борьба) — бронзовый призер Олимпиады-2020 родился в Туле, живет и тренируется в Москве. Именно Москва и указана для него основным регионом финансирования. А Краснодарский край упоминается в его резюме в графе «параллельный зачет» — это означает, что наш регион немного его спонсирует, но считать его по чиновничьим меркам полагается, в первую очередь, москвичом. А кубанцем — только во вторую.

По месту жительства: две серебряных медали

Елена Орябинская (академическая гребля) — второй призер гонки на распашной двойке родилась в Сальске Ростовской области, но уже несколько лет живет и тренируется в Краснодаре; в частности, уже после возвращения из Токио Елена получила диплом Кубанского государственного университета физкультуры и спорта.

Елена Веснина (теннис) — серебряный призер токийских соревнований среди смешанных пар родилась во Львове ещё в советские времена; более десяти лет живет в Сочи и, судя по публикациям в инстаграме, очень любит этот город.

По месту рождения: три серебряных медали

Вячеслав Красильников (пляжный волейбол) — родился в Геленджике; начинал, как «классический» волейболист, и за это время успел поиграть за две краснодарские команды — «ГУВД-Динамо» и «Энергетик». Подготовку к Олимпиаде в Токио для пары Вячеслав Красильников / Олег Стояновский финансировал Ямало-Ненецкий АО, в связи с чем официальных поздравлений за завоевание серебряных медалей от краснодарских чиновников им, по-видимому, не полагается.

Алиса Тищенко (художественная гимнастика) — родилась в Краснодаре; с апреля 2020-го входит в основную сборную страны по групповому многоборью, в связи с чем живет и тренируется в Москве. Наша команда считалась безоговорочным фаворитом Олимпиады, однако сенсационно уступила болгаркам. «Конечно, такой результат болельщики считают несправедливым. Но хочется поддержать Алису и всю команду гимнасток. Для всей страны вы всегда первые!», — написал Алисе Кондратьев.