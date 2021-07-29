Кубанская спортсменка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
Спортсменка из Краснодара Елена Орябинская завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио
Напомним, в 2020 году Олимпиаду в Токио перенесли из-за пандемии коронавируса. В итоге XXXII летние Олимпийские игры в Японии открылись 23 июля 2021 года. Среди спортсменов из России — 21 представитель Краснодарского края.
В Олимпийских играх в девяти видах спорта участвуют 14 жителей Краснодара:
- Муслим Гаджимагомедов — бокс;
- Виктор Мелантьев, Олеся Ромасенко, Кира Степанова и Светлана Черниговская — гребля на байдарках и каноэ;
- Елена Орябинская — гребной спорт;
- Сергей Семенок — греко-римская борьба;
- Дмитрий Ушаков и Сусана Кочесок — прыжки на батуте;
- Дарья Лушина — регби-7;
- Сергей Шубенков — легкая атлетика;
- Анна Сень и Виктория Калинина — гандбол;
- Алиса Тищенко — художественная гимнастика.
В твиттере Олимпийского комитета России в 5:25 утра 29 июля сообщили, что команда России завоевала серебро в академической гребле в женских двойках распашных без рулевого. Медаль принесли кубанская спортсменка Елена Орябинская в паре с Василисой Степановой.
Первые медали сегодня!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 29, 2021
Степанова и Орябинская – серебро в академической гребле (распашная двойка)! 🥈🥈🥈
Спасибо, девушки! 😍#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/mvWzOuZzhl
Они показали результат в 6 мин. 51,45 секунды, уступив Новой Зеландии всего в 1,26 секунды. Это первая медаль кубанских спортсменов и 24-я в команде России.
С успешным выступление Елену Орябинскую поздравили губернатор края Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов.
«Поздравляю от всей души! Вся Кубань гордится вами! И продолжаем болеть за наших!», — написал Кондратьев в своем телеграме.
При этом директор краснодарского Центра олимпийской подготовки гребного спорта Антон Чермашенцев в беседе с ТАСС назвал медаль неожиданной.
«Елена Орябинская — наша воспитанница. Был долгий, трудный путь, проделана большая работа. Особо никто не рассчитывал на серебряную медаль. Команда молодая, не так давно села эта двойка, поэтому никто не ждал медалей, а тем более серебра», — сказал Чермашенцев.
Отметим, это первая олимпийская медаль российских гребцов за 17 лет. В последний раз сборная России по академической гребле завоевала награду в 2004 году в Афинах.