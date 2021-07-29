Кубанская спортсменка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Краснодарский край

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Спортсменка из Краснодара Елена Орябинская завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

Напомним, в 2020 году Олимпиаду в Токио перенесли из-за пандемии коронавируса. В итоге XXXII летние Олимпийские игры в Японии открылись 23 июля 2021 года. Среди спортсменов из России — 21 представитель Краснодарского края.

В Олимпийских играх в девяти видах спорта участвуют 14 жителей Краснодара:

  • Муслим Гаджимагомедов — бокс;
  • Виктор Мелантьев, Олеся Ромасенко, Кира Степанова и Светлана Черниговская — гребля на байдарках и каноэ;
  • Елена Орябинская — гребной спорт;
  • Сергей Семенок — греко-римская борьба;
  • Дмитрий Ушаков и Сусана Кочесок — прыжки на батуте;
  • Дарья Лушина — регби-7;
  • Сергей Шубенков — легкая атлетика;
  • Анна Сень и Виктория Калинина — гандбол;
  • Алиса Тищенко — художественная гимнастика.

В твиттере Олимпийского комитета России в 5:25 утра 29 июля сообщили, что команда России завоевала серебро в академической гребле в женских двойках распашных без рулевого. Медаль принесли кубанская спортсменка Елена Орябинская в паре с Василисой Степановой.

Они показали результат в 6 мин. 51,45 секунды, уступив Новой Зеландии всего в 1,26 секунды. Это первая медаль кубанских спортсменов и 24-я в команде России.

С успешным выступление Елену Орябинскую поздравили губернатор края Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов.

«Поздравляю от всей души! Вся Кубань гордится вами! И продолжаем болеть за наших!», — написал Кондратьев в своем телеграме.

При этом директор краснодарского Центра олимпийской подготовки гребного спорта Антон Чермашенцев в беседе с ТАСС назвал медаль неожиданной. 

«Елена Орябинская — наша воспитанница. Был долгий, трудный путь, проделана большая работа. Особо никто не рассчитывал на серебряную медаль. Команда молодая, не так давно села эта двойка, поэтому никто не ждал медалей, а тем более серебра», — сказал Чермашенцев.

Отметим, это первая олимпийская медаль российских гребцов за 17 лет. В последний раз сборная России по академической гребле завоевала награду в 2004 году в Афинах.

Гребля Краснодар Олимпиада в Токио

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Кубанская спортсменка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио
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