Кубанская спортсменка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Спортсменка из Краснодара Елена Орябинская завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

Напомним, в 2020 году Олимпиаду в Токио перенесли из-за пандемии коронавируса. В итоге XXXII летние Олимпийские игры в Японии открылись 23 июля 2021 года. Среди спортсменов из России — 21 представитель Краснодарского края.

В Олимпийских играх в девяти видах спорта участвуют 14 жителей Краснодара: Муслим Гаджимагомедов — бокс;

Виктор Мелантьев, Олеся Ромасенко, Кира Степанова и Светлана Черниговская — гребля на байдарках и каноэ;

Елена Орябинская — гребной спорт;

Сергей Семенок — греко-римская борьба;

Дмитрий Ушаков и Сусана Кочесок — прыжки на батуте;

Дарья Лушина — регби-7;

Сергей Шубенков — легкая атлетика;

Анна Сень и Виктория Калинина — гандбол;

Алиса Тищенко — художественная гимнастика.

В твиттере Олимпийского комитета России в 5:25 утра 29 июля сообщили, что команда России завоевала серебро в академической гребле в женских двойках распашных без рулевого. Медаль принесли кубанская спортсменка Елена Орябинская в паре с Василисой Степановой.

Они показали результат в 6 мин. 51,45 секунды, уступив Новой Зеландии всего в 1,26 секунды. Это первая медаль кубанских спортсменов и 24-я в команде России. С успешным выступление Елену Орябинскую поздравили губернатор края Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Первышов. «Поздравляю от всей души! Вся Кубань гордится вами! И продолжаем болеть за наших!», — написал Кондратьев в своем телеграме.