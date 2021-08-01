Сочинка завоевала серебро летних Олимпийских игр в Токио

1 августа в дуэте с Асланом Карацевым она встретилась с другими российскими спортсменами — Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телегра-канале поздравил Елену с медалью.

«Наша землячка навсегда вписала свое имя в историю мирового тенниса и олимпийского движения. Это яркий пример целеустремлённости и упорной работы на результат», — написал глава сочинской администрации.

По словам Копайгородского, в Сочи за встречей следили воспитанники спортивной школы №9 по теннису. Они пришли поддержать Веснину в парк «Ривьера», где на теннисных кортах спортсменка начинала карьеру.

Летняя Олимпиада-2020 стартовала в Токио 23 июля и продлится до 8 августа. Сейчас в копилке России 44 медали: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых.