Представительницы Кубани в составе команды России по гандболу завоевали олимпийское серебро

В заключительный день Олимпиады гандболистки команды России проиграли команде Франции со счетом 30:25. Спортсменки пополнили копилку сборной серебряной медалью.

В составе российской команды от Краснодарского края выступали Анна Сень и Виктория Калинина. Также среди гандболисток — уроженка Краснодара Владлена Бобровникова.

«За такую замечательную команду вообще не обидно, нисколько не обидно. Финал есть финал, он сегодня у наших девочек не сложился. Обижаться тут нечему, у нас хорошая команда с характером, явными лидерами, я всех девчонок поздравляю с серебряными наградами», — процитировали РИА «Новости» главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.