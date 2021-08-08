Представительницы Кубани в составе команды России по гандболу завоевали олимпийское серебро
8 августа Россия уступила Франции в финале Олимпиады-2020 по женскому гандболу
В заключительный день Олимпиады гандболистки команды России проиграли команде Франции со счетом 30:25. Спортсменки пополнили копилку сборной серебряной медалью.
В составе российской команды от Краснодарского края выступали Анна Сень и Виктория Калинина. Также среди гандболисток — уроженка Краснодара Владлена Бобровникова.
«За такую замечательную команду вообще не обидно, нисколько не обидно. Финал есть финал, он сегодня у наших девочек не сложился. Обижаться тут нечему, у нас хорошая команда с характером, явными лидерами, я всех девчонок поздравляю с серебряными наградами», — процитировали РИА «Новости» главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.
У НАС СЕРЕБРО🥈— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 8, 2021
Уступаем в финале сборной Франции
Девушки, вы гордость всей страны!
Нет таких слов, чтобы передать наши чувства к вам❤️#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/rSMEDNPE2X
«Французы навязали свою игру. Ту, которая их устроила. Возня, убаюкивание. Мы повелись на их игру. Мы не раскрыли свои козыри, быстрые атаки. Выиграли не французы — мы проиграли», — заявил «КП — Ростов-на-Дону» отец Анны Сень Сергей.
Ранее Юга.ру писали о других успехах кубанских спортсменов на Олимпиаде. Серебро завоевали Елена Орябинская в академической гребле, теннисистка Елена Веснина, боксер Муслим Гаджимагомедов, пляжный волейболист Вячеслав Красильников и гимнастка Алиса Тищенко. Бронзу взял Сергей Семенов в греко-римской борьбе.