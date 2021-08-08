Представительницы Кубани в составе команды России по гандболу завоевали олимпийское серебро

Краснодарский край

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8 августа Россия уступила Франции в финале Олимпиады-2020 по женскому гандболу

В заключительный день Олимпиады гандболистки команды России проиграли команде Франции со счетом 30:25. Спортсменки пополнили копилку сборной серебряной медалью.

В составе российской команды от Краснодарского края выступали Анна Сень и Виктория Калинина. Также среди гандболисток — уроженка Краснодара Владлена Бобровникова.

«За такую замечательную команду вообще не обидно, нисколько не обидно. Финал есть финал, он сегодня у наших девочек не сложился. Обижаться тут нечему, у нас хорошая команда с характером, явными лидерами, я всех девчонок поздравляю с серебряными наградами», — процитировали РИА «Новости» главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Французы навязали свою игру. Ту, которая их устроила. Возня, убаюкивание. Мы повелись на их игру. Мы не раскрыли свои козыри, быстрые атаки. Выиграли не французы — мы проиграли», — заявил «КП — Ростов-на-Дону» отец Анны Сень Сергей.

Ранее Юга.ру писали о других успехах кубанских спортсменов на Олимпиаде. Серебро завоевали Елена Орябинская в академической гребле, теннисистка Елена Веснина, боксер Муслим Гаджимагомедов, пляжный волейболист Вячеслав Красильников и гимнастка Алиса Тищенко. Бронзу взял Сергей Семенов в греко-римской борьбе.

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