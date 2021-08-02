Краснодарец завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио

2 июля Сергей Семёнов получил бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио

2 августа Сергей Семёнов взял третье место в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в своём телеграм-канале поздравил Сергея с медалью и отметил, что это уже третья награда спортсменов с Кубани.

«Ребята, Краснодар, Кубань и вся страна с вами!» — написал Первышов.