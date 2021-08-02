Краснодарец завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио
2 июля Сергей Семёнов получил бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио
2 августа Сергей Семёнов взял третье место в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.
Мэр Краснодара Евгений Первышов в своём телеграм-канале поздравил Сергея с медалью и отметил, что это уже третья награда спортсменов с Кубани.
«Ребята, Краснодар, Кубань и вся страна с вами!» — написал Первышов.
К поздравлениям также присоединился и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Летняя Олимпиада-2020 стартовала в Токио 23 июля и продлится до 8 августа. Сейчас в копилке России 50 медалей: 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых.
30 июля, 13:19«Мы все подавлены психологически и почти не осознаем этого»
Интервью с Юрием Сапрыкиным
Вчера, 13:31«У нас всё еще сырая команда»
Спортивный журналист Артур Каратай анализирует причины неожиданного домашнего поражения ФК «Краснодар»