Краснодарец завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио

Краснодарский край, В мире

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2 июля Сергей Семёнов получил бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио

2 августа Сергей Семёнов взял третье место в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг.  

Мэр Краснодара Евгений Первышов в своём телеграм-канале поздравил Сергея с медалью и отметил, что это уже третья награда спортсменов с Кубани. 

«Ребята, Краснодар, Кубань и вся страна с вами!» — написал Первышов. 

К поздравлениям также присоединился и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. 

Летняя Олимпиада-2020 стартовала в Токио 23 июля и продлится до 8 августа. Сейчас в копилке России 50 медалей: 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых.

  

Вениамин Кондратьев Греко-римская борьба Евгений Первышов Олимпиада в Токио

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