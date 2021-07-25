В Краснодаре откроется выставка «Поэзия повседневной жизни»

Будет представлено более 100 работ автора, написанных им в разные годы жизни. Посетители выставки увидят городские и горные пейзажи, портреты знакомых художника, а также натюрморты.

Как сообщает пресс-служба выставочного зала, название экспозиции выбрано не случайно. Погорелов изображает в своих произведениях детей, наблюдающих за живописцем на пленэре, девушку, собирающую виноград, охотников на привале.

Работы художника хранятся не только в коллекциях по всей России, но и в Германии, Индии, Марокко, Турции, Польше и США. Выставка будет работать до 14 августа по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей.