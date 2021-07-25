В Краснодаре откроется выставка «Поэзия повседневной жизни»

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском краевом выставочном зале 3 августа откроется экспозиция «Поэзия повседневной жизни», посвященная 80-летию Евгения Погорелова

Будет представлено более 100 работ автора, написанных им в разные годы жизни. Посетители выставки увидят городские и горные пейзажи, портреты знакомых художника, а также натюрморты.

Как сообщает пресс-служба выставочного зала, название экспозиции выбрано не случайно. Погорелов изображает в своих произведениях детей, наблюдающих за живописцем на пленэре, девушку, собирающую виноград, охотников на привале.

Работы художника хранятся не только в коллекциях по всей России, но и в Германии, Индии, Марокко, Турции, Польше и США. Выставка будет работать до 14 августа по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов от 50 до 100 рублей.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

Новости

В Краснодаре откроется выставка «Поэзия повседневной жизни»
Найдены тела трех пассажиров автомобиля, который смыло в реку в Сочи
В Тамани обнаружили клад с монетами VI века
Погибли супруги, у двух пассажиров серьезные переломы, водитель — частник, против него завели дело. Что известно о ДТП в Мезмае
Девятилетний ребенок утонул в Тихорецком районе
В Ставрополе расстреляли замначальника угрозыска одного из отделов полиции

Лента новостей

«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
20 июля, 13:12
«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
Интервью с Екатериной Шульман
Как обновиться в лизинг?
23 июля, 09:00 Партнерский
Как обновиться в лизинг?
8 карточек о том, как выгодно покупать технику для бизнеса
Синоптики обещают дождливые и жаркие выходные на Кубани
23 июля, 08:00
Синоптики обещают дождливые и жаркие выходные на Кубани

Реклама на портале