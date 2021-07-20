В России разработали новый способ лечения ВИЧ-инфекции

«Полностью вылечиться от данного заболевания невозможно, в связи с чем пациенты получают препараты пожизненно. Необходимость многолетнего приема препаратов обусловливает высокий риск развития нежелательных явлений. В 90% схем лечения входит препарат тенофовир, имеющий долгосрочную токсичность в отношении воздействия на почки и кости», — рассказала РИА «Новости» пресс-служба центра.

Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин.

Через шесть месяцев первичного лечения у пациента формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, поэтому двойная терапия оказывается достаточной для полного подавления вируса. При этом оба компонента двойной схемы усиливают действие друг друга.

В пресс-службе подчеркнули, что у такой схемы нет ни непосредственной, ни отсроченной токсичности, она эффективна и хорошо переносится.