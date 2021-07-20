В России разработали новый способ лечения ВИЧ-инфекции

Краснодарский край, Вся Россия

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20 июля стало известно, что российские ученые разработали новый способ лечения ВИЧ-инфицированных

Новый способ лечения разработали и запатентовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.

«Полностью вылечиться от данного заболевания невозможно, в связи с чем пациенты получают препараты пожизненно. Необходимость многолетнего приема препаратов обусловливает высокий риск развития нежелательных явлений. В 90% схем лечения входит препарат тенофовир, имеющий долгосрочную токсичность в отношении воздействия на почки и кости», — рассказала РИА «Новости» пресс-служба центра.

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Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин.

Через шесть месяцев первичного лечения у пациента формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, поэтому двойная терапия оказывается достаточной для полного подавления вируса. При этом оба компонента двойной схемы усиливают действие друг друга.

В пресс-службе подчеркнули, что у такой схемы нет ни непосредственной, ни отсроченной токсичности, она эффективна и хорошо переносится.

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Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Россия стала лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе. В 2019 года Минздрав опубликовал статистику смертности от ВИЧ, которая превысила смертность от онкологических заболеваний. Позже этот доклад удалили. Всего в России проживает более 1 млн людей с ВИЧ. Про «эпидемию в России, о которую не говорят» в 2020 году журналист Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм.

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В России разработали новый способ лечения ВИЧ-инфекции
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