Роспотребнадзор признал, что в России живут более миллиона ВИЧ-инфицированных людей

Общее число людей с ВИЧ в России составляет 1,06 млн. За шесть месяцев 2019 года показатель вырос на 47 тыс. человек, а за 2018 год от болезни умерло 37 тыс. человек, и это рекордный показатель. Этими цифрами поделился с «Интерфаксом» глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией Вадим Покровский со ссылкой на Роспотребнадзор.

При этом, по его словам, терапию ВИЧ в России проходит менее полумиллиона из тех, кто подтвердил диагноз и состоит на учете — а может быть, еще меньше, так как некоторые бросают терапию после ее начала.

Около 60% выявленных в этом году случаев заразились при сексуальных контактах, около 40% — наркопотребители.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Россия стала лидером по темпам распространения ВИЧ в Европе. В июле 2019 года Минздрав опубликовал статистику смертности от ВИЧ, которая превысила смертность от онкологических заболеваний среди молодого населения, но позже этот доклад удалили.

В ноябре Минздрав разработал и направил на рассмотрение в правительство законопроект, запрещающий распространять недостоверную информацию о влиянии ВИЧ, в том числе сведения, отрицающие ВИЧ-инфекцию и призывающие отказываться от ее медицинской диагностики, профилактики и лечения.