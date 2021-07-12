В Краснодаре пойдут под суд бывший представитель «Росгосстраха» и юрист за крупное мошенничество

12 июля стало известно, что в Краснодаре будут судить юриста и экс-работника компании «Росгосстрах» за мошенничество со страховыми выплатами

По данным следствия, 28-летний юрист вместе с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обладали сведениями о 60 владельцах автомобилей. У них были копии паспортов, водительских удостоверений и документов на машины в связи со страховыми случаями по причине ДТП.

Используя эти сведения, они от имени собственников машин подавали заявления в суд, чтобы ПАО СК «Росгосстрах» выплатило им страховые возмещения. Также они прикладывали фальсифицированные экспертные заключения о стоимости восстановительного ремонта.

В суде интересы страховой компании представлял 32-летний сотрудник «Росгосстраха». Он не сообщал в страховую компанию сведений о рассмотрении судом заявлений, не предоставлял возражений и ходатайств, не являлся на заседания и не обжаловал решения суда.

На основании вынесенных судебных решений исполнительные листы для компенсации были предоставлены в банк. Кроме того, 28-летний юрист изготовил подложные заявления, чтобы выплаты поступили на счет аффилированных лиц. Таким образом ему перечислили 816 тыс. рублей. Еще более 46 млн рублей выплат ему не удалось получить, так как «Росгосстрах» оперативно обратился в суд, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Мужчин обвинили в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, 28-летнему юристу предъявили обвинение в четырех эпизодах фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Расследование уголовного дело завершено, его направили в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в Адыгее в 2018 году направили в суд уголовное дело в отношении бывшей помощницы судьи Тахтамукайского районного суда. 37‑летнюю женщину обвинили в том, что она подделывала подписи судей в материалах по гражданским спорам между страхователями и страховой компанией.

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