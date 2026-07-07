«Скрытое лицо». В Японском саду парка «Краснодар» появилась новая скульптура

Скульптура изображает девушку в кимоно, застывшую в традиционной японской позе сэйдза — на коленях, с выпрямленной спиной. Эта поза символизирует одновременно смирение и внутреннюю собранность, состояние глубокой концентрации.

7 июля телеграм-канал «Парк «Краснодар» сообщил , что около театра Но появилась новая скульптурная композиция — «Скрытое лицо». Ее автором стала художница Юлия Федотова.

У своего лица она держит две маски: одну — гневную, другую — благую. Ни одна из них не надета.

«Они предъявлены зрителю с той же прямотой, с какой актер театра Но показывает маску публике перед тем, как стать персонажем. Держа две маски у своего лица, героиня пребывает в точке «до-лица» — в пространстве чистой потенциальности», — рассказали представили парка «Краснодар».

Юлия Федотова — современный российский скульптор, член Союза художников России, Московского союза художников и Объединения московских скульпторов. В 2018 году ее дипломный проект «Тибетские мотивы» был удостоен золотой медали Российская академия художеств.



Федотова работает преимущественно с бронзой, деревом и камнем. Ее произведения выполнены в реалистической академической манере.



Главная тема искусства — внутренний мир человека. Скульптора интересуют духовная трансформация, поиск внутреннего равновесия, жизнь и смерть, созерцание, взаимодействие человека с природой и временем. Особое место в творчестве Федотовой занимает восточная философия — многие ее работы вдохновлены буддизмом и практиками медитации.

Напомним, 5 июля в парке «Краснодар» открылась терраса в новой локации под названием «Грот». Зона находится в строящейся очереди, неподалеку от «Каньона».