«Скрытое лицо». В Японском саду парка «Краснодар» появилась новая скульптура
В парке «Краснодар» установили скульптуру «Скрытое лицо»
7 июля телеграм-канал «Парк «Краснодар» сообщил, что около театра Но появилась новая скульптурная композиция — «Скрытое лицо». Ее автором стала художница Юлия Федотова.
Скульптура изображает девушку в кимоно, застывшую в традиционной японской позе сэйдза — на коленях, с выпрямленной спиной. Эта поза символизирует одновременно смирение и внутреннюю собранность, состояние глубокой концентрации.
У своего лица она держит две маски: одну — гневную, другую — благую. Ни одна из них не надета.
«Они предъявлены зрителю с той же прямотой, с какой актер театра Но показывает маску публике перед тем, как стать персонажем. Держа две маски у своего лица, героиня пребывает в точке «до-лица» — в пространстве чистой потенциальности», — рассказали представили парка «Краснодар».
Юлия Федотова — современный российский скульптор, член Союза художников России, Московского союза художников и Объединения московских скульпторов. В 2018 году ее дипломный проект «Тибетские мотивы» был удостоен золотой медали Российская академия художеств.
Федотова работает преимущественно с бронзой, деревом и камнем. Ее произведения выполнены в реалистической академической манере.
Главная тема искусства — внутренний мир человека. Скульптора интересуют духовная трансформация, поиск внутреннего равновесия, жизнь и смерть, созерцание, взаимодействие человека с природой и временем. Особое место в творчестве Федотовой занимает восточная философия — многие ее работы вдохновлены буддизмом и практиками медитации.
Напомним, 5 июля в парке «Краснодар» открылась терраса в новой локации под названием «Грот». Зона находится в строящейся очереди, неподалеку от «Каньона».
Как писали Юга.ру, в конце мая в Японском саду Краснодара установили бронзового самурая на коне. Объект находится на площади у входа в ресторан «Ретэй».