«Скрытое лицо». В Японском саду парка «Краснодар» появилась новая скульптура

Краснодарский край

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  • Скульптура «Скрытое лицо» © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк «Краснодар»
    Скульптура «Скрытое лицо» © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк «Краснодар»

В парке «Краснодар» установили скульптуру «Скрытое лицо»

7 июля телеграм-канал «Парк «Краснодар» сообщил, что около театра Но появилась новая скульптурная композиция — «Скрытое лицо». Ее автором стала художница Юлия Федотова.

Скульптура изображает девушку в кимоно, застывшую в традиционной японской позе сэйдза — на коленях, с выпрямленной спиной. Эта поза символизирует одновременно смирение и внутреннюю собранность, состояние глубокой концентрации.

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У своего лица она держит две маски: одну — гневную, другую — благую. Ни одна из них не надета.

«Они предъявлены зрителю с той же прямотой, с какой актер театра Но показывает маску публике перед тем, как стать персонажем. Держа две маски у своего лица, героиня пребывает в точке «до-лица» — в пространстве чистой потенциальности», — рассказали представили парка «Краснодар».

Юлия Федотова — современный российский скульптор, член Союза художников России, Московского союза художников и Объединения московских скульпторов. В 2018 году ее дипломный проект «Тибетские мотивы» был удостоен золотой медали Российская академия художеств.

Федотова работает преимущественно с бронзой, деревом и камнем. Ее произведения выполнены в реалистической академической манере.

Главная тема искусства — внутренний мир человека. Скульптора интересуют духовная трансформация, поиск внутреннего равновесия, жизнь и смерть, созерцание, взаимодействие человека с природой и временем. Особое место в творчестве Федотовой занимает восточная философия — многие ее работы вдохновлены буддизмом и практиками медитации.

Напомним, 5 июля в парке «Краснодар» открылась терраса в новой локации под названием «Грот». Зона находится в строящейся очереди, неподалеку от «Каньона».

Как писали Юга.ру, в конце мая в Японском саду Краснодара установили бронзового самурая на коне. Объект находится на площади у входа в ресторан «Ретэй».

Благоустройство Краснодар парк «Краснодар» Парки Современное искусство Японский сад

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