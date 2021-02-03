В Краснодаре пойдут под суд 27 членов группы мошенников в сфере автострахования

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

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В полиции Краснодара 2 февраля рассказали о завершении расследования дела о мошенничестве, фигурантами которого стали 27 человек

Следствие установило, что с мая 2016 года по апрель 2017-го организованная группа совершила серию мошенничеств в сфере автострахования. Преступники работали на территории Краснодара и края. Они действовали согласно отведенным ролям и умышленно устраивали ДТП, а потом фальсифицировали дела об административных правонарушениях и подавали данные в страховую организацию, чтобы возместить ущерб. В результате страховая компания потеряла 12 млн рублей.

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Незаконную деятельность выявили сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Краснодару. Они установили, что к серии мошенничеств причастны 27 человек — это жители Москвы, Кубани и Адыгеи в возрасте от 23 до 59 лет. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 и ч. 2 и 4 ст. 159.5 УК РФ (Покушение на мошенничество и мошенничество в сфере страхования). 

На время следствия 21 фигурант находился под подпиской о невыезде. Сейчас им предъявили обвинение, их уголовное дело направлено в суд. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Еще 6 подозреваемых находятся в федеральном розыске. Их уголовное дело выделено в отдельное производство.

Материалы про автоподставы:

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи в ноябре 2020 года отправили в суд дело клуппы автомошенников, которые рисовали на машинах вмятины и устраивали подставные ДТП. А в декабре в Горячем Ключе завели уголовное дело на пятерых сотрудников ДПС, которые получали взятки от водителей на трассе к морю. Автоинспекторам помогали местные жители, которые тайно фиксировали нарушение ПДД и передавали данные полицейским.

Автомобили Мошенничество Полиция Страхование

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В Краснодаре пойдут под суд 27 членов группы мошенников в сфере автострахования
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