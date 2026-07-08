Сказка внутри реальности. В Краснодаре покажут и обсудят с критиком фильм «Запределье»

Картина вышла в прокат в 2006 году и приобрела культовый статус среди ценителей визуального киноискусства. Также лента получила «Хрустального медведя» Берлинского кинофестиваля.

Критик Кира Кац анонсировала на 10 июля показ фильма «Запределье» режиссера индийского происхождения Тарсема Сингха. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Действие фильма разворачивается в больнице Лос-Анджелеса. Каскадер Рой Уокер получает травму позвоночника и оказывается прикованным к кровати. Его жизнь превращается в ад: он не может ходить, а любимая девушка уходит к другому. В отчаянии Рой решает покончить с собой.

Чтобы получить доступ к лекарствам, он втирается в доверие к пятилетней девочке Александрии, лежащей в той же больнице со сломанной рукой. Рой начинает рассказывать ей увлекательную сказку о героях, путешествующих по миру в поисках жестокого правителя Одиуса.

После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.