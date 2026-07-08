Сказка внутри реальности. В Краснодаре покажут и обсудят с критиком фильм «Запределье»
В кинотеатре «Каро 8» 10 июля пройдет спецпоказ фильма Тарсема Сингха (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 10 июля показ фильма «Запределье» режиссера индийского происхождения Тарсема Сингха. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
Картина вышла в прокат в 2006 году и приобрела культовый статус среди ценителей визуального киноискусства. Также лента получила «Хрустального медведя» Берлинского кинофестиваля.
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Действие фильма разворачивается в больнице Лос-Анджелеса. Каскадер Рой Уокер получает травму позвоночника и оказывается прикованным к кровати. Его жизнь превращается в ад: он не может ходить, а любимая девушка уходит к другому. В отчаянии Рой решает покончить с собой.
Чтобы получить доступ к лекарствам, он втирается в доверие к пятилетней девочке Александрии, лежащей в той же больнице со сломанной рукой. Рой начинает рассказывать ей увлекательную сказку о героях, путешествующих по миру в поисках жестокого правителя Одиуса.
После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 июля состоится спецпоказ и обсуждение аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки».