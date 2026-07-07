Альтернатива дефицитному бензину. В Краснодарском крае появились очереди на установку газового оборудования

Водители Кубани переходят на газ из-за проблем с бензином. Очереди на установку оборудования растянулись до осени

7 июля корреспондент «Ъ-Кубань» обзвонил автомастерские и выяснил, что в Краснодарском крае резко вырос спрос на перевод машин на альтернативные виды топлива. По данным СМИ, сейчас записаться на установку газового оборудования (ГБО) можно только на сентябрь или октябрь. Часть сервисов временно не принимает клиентов.

Как сообщили читатели Юга.ру, из-за ажиотажа некоторые кубанские автовладельцы едут устанавливать ГБО в соседний Ростов-на-Дону, где очереди меньше.