Альтернатива дефицитному бензину. В Краснодарском крае появились очереди на установку газового оборудования
Водители Кубани переходят на газ из-за проблем с бензином. Очереди на установку оборудования растянулись до осени
7 июля корреспондент «Ъ-Кубань» обзвонил автомастерские и выяснил, что в Краснодарском крае резко вырос спрос на перевод машин на альтернативные виды топлива. По данным СМИ, сейчас записаться на установку газового оборудования (ГБО) можно только на сентябрь или октябрь. Часть сервисов временно не принимает клиентов.
Как сообщили читатели Юга.ру, из-за ажиотажа некоторые кубанские автовладельцы едут устанавливать ГБО в соседний Ростов-на-Дону, где очереди меньше.
В Краснодаре полиция поймала перекупщиков:
Участники рынка рассказали «Ъ-Кубань», сколько стоит перевести автомобиль на газ. Минимальная стоимость установки ГБО на пропане — 60 тыс. рублей. За итальянские комплектующие придется заплатить 70–75 тыс. рублей. Метан обойдется автомобилистам еще дороже — от 90 до 100 тыс. рублей. За официальное оформление в ГИБДД придется доплатить до 20 тыс. рублей.
2 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что переход на газ «экономически выгоден» для жителей и бизнеса, а также важен для экологии региона.
По его словам, сейчас в Краснодарском крае работают более 40 газозаправочных станций, а инфраструктуру продолжают развивать. Так, в прошлом году в станице Павловской запустили криогенную АЗС и комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа.
Как писали Юга.ру, власти Кубани просят жителей пересесть на общественный транспорт из-за нехватки топлива.
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