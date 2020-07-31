Берегись «автоюриста». Как не стать очередной жертвой страховых мошенников

Рынок автомобильного страхования в России зачастую похож на прогулки по минному полю. Несмотря на то что есть большая дорога с легальными компаниями, имеется огромное количество тропинок и обходных путей с автоюристами и посредниками, которые могут оказаться нечистыми на руку.

Причем вред от деятельности таких недобросовестных «юристов» больше получает даже не отрасль или крупные страховщики, а обычные люди. Несколько лет назад мы уже затрагивали эту проблему, но риск попасться на удочку мошенников все еще велик, поэтому требует пристального внимания.

Мы решили разобраться в вопросе, напомнить о проблеме и рассказать, как не стать жертвой недобросовестных специалистов. Тем более Краснодарский край — один из регионов, где деятельность автоюристов-мошенников достаточно широко распространена.