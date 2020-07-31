Берегись «автоюриста». Как не стать очередной жертвой страховых мошенников
Рынок автомобильного страхования в России зачастую похож на прогулки по минному полю. Несмотря на то что есть большая дорога с легальными компаниями, имеется огромное количество тропинок и обходных путей с автоюристами и посредниками, которые могут оказаться нечистыми на руку.
Причем вред от деятельности таких недобросовестных «юристов» больше получает даже не отрасль или крупные страховщики, а обычные люди. Несколько лет назад мы уже затрагивали эту проблему, но риск попасться на удочку мошенников все еще велик, поэтому требует пристального внимания.
Мы решили разобраться в вопросе, напомнить о проблеме и рассказать, как не стать жертвой недобросовестных специалистов. Тем более Краснодарский край — один из регионов, где деятельность автоюристов-мошенников достаточно широко распространена.
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Какой ущерб автовладельцам могут причинить страховые мошенники?
Ущерб касается прежде всего компенсаций при возмещении вреда после дорожно-транспортных происшествий. То есть страхователь не получит тех средств, которые он мог бы получить при выплате непосредственно от страховой компании.
В качестве возмещения ущерба человек получает сумму намного меньше, чем мог бы получить от страховой компании, при этом лишается права требовать доплаты через службу финансового уполномоченного. А автоюрист получает в свою пользу не только полное страховое возмещение, но и штрафные санкции, налоги за которые лягут на клиента.
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Какими схемами обычно пользуются мошенники?
В нашем регионе мошенники в сфере автомобильного страхования обычно действуют организованными группами, поэтому человек может подумать, что имеет дело с легальной компанией. Основная схема — это сфабрикованные документы, где стоимость запчастей транспортного средства завышена. Тут же имеются «свои» эксперты из профильных организаций, которые помогают сделать соответствующие документы. Ну и классика жанра — инсценировка ДТП. Причем, имея номер вашего полиса, данные по автомобилю и копию ПТС, аварий с вашим автомобилем мошенники могут оформить не одну и даже не две.
В последнее время мошенники также часто пользуются схемой с электронными полисами ОСАГО. Они скупают их в регионах с низким коэффициентом, изменяя этот коэффициент. Потом фоторедактором подделывают документы и продают клиенту. Заработок на разнице может быть довольно серьезным.
В арсенале у недобросовестных автоюристов имеются и окололегальные, но не менее вредоносные для клиента схемы получения прибыли. Главной из них является покупка автоюристом права требования к страховой компании (через договор цессии или оформление доверенности).
Все вышеперечисленные способы являются незаконными. То есть к уголовной ответственности могут быть привлечены как мошенники, так и их клиенты. Особенно это касается инсценировки аварий. Если такой факт будет доказан, то уголовное наказание будет неотвратимым.
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Что предпринимают страховщики для борьбы с мошенниками?
Страховщики совместно создали «Бюро страховых историй» — в рамках этого проекта со стороны РСА (Российского союза автостраховщиков) ведется борьба с мошенничеством. Там же проводят разъяснительную работу с водителями. Так, например, компания «Ингосстрах» напоминает, что самое главное — не терять бдительности и следовать простым рекомендациям.
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Было бы очень кстати напомнить эти рекомендации.
Все правила достаточно просты:
— не подписывать на месте ДТП каких-либо недозаполненных или пустых бланков;
— не сообщать посторонним людям номер своего полиса;
— до приезда сотрудников ГИБДД при ДТП не признавать своей вины;
— не оформлять на месте ДТП договор цессии, доверенность на деятельность от вашего имени;
— обратить внимание на полис — например, полисы СПАО «Ингосстрах» не могут быть рукописными или содержать исправления;
— не сообщать свои данные или данные объекта, который вы собираетесь страховать, людям по телефону — в страховых компаниях для пролонгации договоров и так имеются все необходимые сведения;
— обращаться в официальное представительство страховщика для подтверждения любой важной для вас информации.
Главный признак юристов-мошенников — это их завышенные обещания. Такие люди дежурят у мест оформления ДТП, где высматривают потенциальных клиентов. Далее начинается «обработка». Главный аргумент, которым давят недобросовестные автоюристы: «Страховые компании платят меньше положенного, а мы вам поможем выбить все до копейки». Это неправда.
В состоянии стресса или отчаяния после ДТП многие люди быстро поддаются на уговоры. Поэтому при встрече с недобросовестными юристами и посредниками важно максимально адекватно оценивать происходящее. Делегируя «юристу» действия в суде по своему делу, клиент, как правило, не подозревает, что именно мошенник может теперь делать от его имени. А он может обращаться за дополнительными выплатами и без клиента. По сути, судиться по вашему ДТП, но в свой карман.
Сергей Ефремов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС): — Краснодарский край, как и в целом Южный федеральный округ, отличается довольно напряженной обстановкой в плане страхового мошенничества. По данным ВСС, в первом квартале 2020 года на ЮФО приходится четвертая часть всех заявлений о страховом мошенничестве в стране (585 заявлений, или свыше 23% от общего количества). Заявленный страховщиками в правоохранительные органы ущерб от страховых мошенников по итогам I квартала 2020 года в целом по России составил 1,312 млрд рублей (в ЮФО — 393,7 млн рублей, что составляет 30% от общего объема)
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А есть ли инструменты для повышения эффективности борьбы с мошенниками?
Для большей эффективности необходимо постоянно совершенствовать российское законодательство в сфере страхования. Есть мнение, что решить проблему поможет открытие единых центров урегулирования убытков. В таких центрах при осмотре автомобиля должны находиться одновременно сотрудники страховой компании, оценочной компании, полиции и клиент страховой компании. А если вы будете не согласны с размером страховой выплаты, можно бесплатно обратиться к финансовому омбудсмену — уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг.
Кроме того, тот же «Ингосстрах» создал в регионе рабочую группу для работы со случаями возмещения убытков, где, предположительно, содержатся признаки мошенничества. В 2019 году эта группа выявила 154 случая мошенничества в страховании, 148 из них передала правоохранителям. По итогу возбуждено 37 уголовных дел. В дополнение страховщик предлагает предоставлять сотрудникам страховых компаний информацию из системы «Безопасный город». Это поможет получать более полную картину о внешнем состоянии автомобиля до и после ДТП.
Развитие института финансового уполномоченного также служит инструментом борьбы со страховыми мошенниками. Если вдруг вы не согласны с решением страховой компании, всегда можно рассчитывать на бесплатное и независимое рассмотрение вашего требования у финансового уполномоченного. Но если требование возмещения ущерба продано автоюристу и этих денег не хватило на ремонт ТС, обратиться за доплатой через финансового уполномоченного уже нельзя.
Эдуард Гайдаенко, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Краснодарском крае: — И помните: нет практического смысла обращаться к недобросовестным автоюристам и тем самым подвергать себя неоправданному риску, не получать полную сумму возмещения, нести дополнительные расходы. Ответственные страховые компании выступают на стороне клиента и выполняют свои обязательства в соответствии с законодательством.
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