В Армавире осудили преступную банду из 12 человек за махинации с автострахованием

В Краснодарском крае признали виновными 12 местных жителей в мошенничестве в сфере страхования

По версии следствия, в январе 2016 года 30-летний местный житель организовал преступную группу, куда вовлек пятерых своих знакомых. Они делали поддельные документы о несуществующих ДТП, в том числе по Европротоколам — авариям, которые оформляли без участия сотрудников ДПС.

С января по май 2016 года члены группы совершили 61 эпизод в сфере страхования транспортных средств. В результате они похитили у ПАО «Росгосстрах» более 3 млн 470 тыс. рублей. Преступления совершали на территории Гулькевичского, Курганинского и Успенского района, а подложные документы предоставляли в страховую компанию в Армавире.

Правоохранительные органы возбудили против 12 мужчин в возрасте от 25 до 45 лет уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования), ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц). Шестерых мужчин признали виновными. Также по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц, с использованием служебного положения) признали виновными двух бывших инспекторов ДПС.

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Приговором суда мужчинам назначили наказание от штрафа 30 тыс. рублей в доход государства до пяти лет колонии общего режима со штрафом в 250 тыс. рублей, сообщили 18 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.