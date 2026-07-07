В Краснодаре 8 июля больше 1800 домов останутся без света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Узнали, где в Краснодаре отключат электроэнергию

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 8 июля отключат электричество. Без ресурса останутся 86 улиц, это почти 1850 домов. 

С 8:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

  • Анощенкова, 3-99, 4-34;
  • Апельсиновая, 123, 123-137, 124-136;
  • Ароматная, 110-122, 109-121;
  • Базовская, 156/а;
  • Большевистская, 324, 127;
  • Бородинская, 160/5, 174, 160/4, 172, 172/1, 160/2, 170, 168;
  • Брестская, 86/2, 61-85, 64-88;
  • Буденного, 213;
  • Виноградная, 142-150, 137-149, 138-142, 140;
  • Вишневая, 396-409;
  • Вольная, 256/а, 250-254, 255-259;
  • Главная, 623-625, 611-611, 614-624, 610-610, 620-620, 623-625, 609-609, 596-596, 605-605, 604-606, 597-597, 549-549, 573-582, 601-603, 598-602;
  • Гладского, 7;
  • Горького, 30, 34/2;
  • Горячеключевская, 2/2;
  • Гранатовая, 151-163, 152-164;
  • Губкина, 63-85, 62-84, 87;
  • Декоративная, 40-59, 39-51;
  • Дорожная, 1-15, 2-26;
  • Еловая, 81-93, 82-94;
  • Ессентукская, 8, 1/3;
  • Игнатовых, 153-163, 150-160;
  • Изосимова, 10;
  • Инжировая, 347-353, 340-346;
  • Киевская, 1, 1/3, 3;
  • Лимонная, 193-205, 194-198, 202-206;
  • Мандариновая, 180-192, 179-191;
  • Облепиховая, 354-367;
  • Ореховая, 382-395;
  • Орлова, 1-55, 2-54, 10-22;
  • Пионовая, 222-234, 221-231;
  • Пихтовая, 74-80, 67-75;
  • Розовая, 313-323, 312-324;
  • Ромашковая, 326-339;
  • Северная, 252, 236-262, 249-249;
  • Смородиновая, 1-9;
  • Солнечная, 24-38, 25-37;
  • Тюльпанная, 54-66;
  • Тюльпановая, 53-65;
  • Урожайная, 12-24, 11-23;
  • Фиалковая, 31, 298-311;
  • Харьковская, 77/1;
  • Черешневая, 165-173, 166-178;
  • Черемуховая, 375-381, 368-374;
  • Яблочная, 100-108, 95-107, 98;
  • 1 Мая, 75, 75/1, 7;
  • 2-ая Трудовая, 1;
  • 3-ая Трудовая, 10;
  • 8-я Урожайная, 3.

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С 9:00 до 17:00:

  • Большевистская, 324, 351;
  • Буденного, 213;
  • Волгоградская, 1-39;
  • Волгоградский, 2 пр. 4-16, 5-29;
  • Волгоградский, 1 пр. 2-10, 3-29;
  • Воронежская, 3;
  • Гаврилова, 282/1, 96/1, 107, 111;
  • Гастелло, 2-26, 1-21, 26;
  • Димитрова, 4-22;
  • Димитрова, 1 пр. 4-10;
  • Керченская, 24-62,17-59;
  • Коммунаров, 278/4;
  • Костылева, 158;
  • Лазурная, 2-22;
  • Леваневского, 57-71, 60-78;
  • Ленинградская, 2-22, 1-27;
  • Ленинградский, 1 пр., 16, 18-26, 19-29;
  • Майкопская, 59, 8, 2/1, 2-20, 13-31;
  • Маяковского, 13-15, 22-26;
  • Медовая, 17-31,14-30;
  • Новицкого, 73-75, 33;
  • Отрадная, 41, 30, 26-34, 27-41;
  • Передовая, 9-23, 2-36, 1-5;
  • Северная, 471;
  • Таманская, 53-55, 48;
  • Тенгинская, 11-21, 4-12;
  • Титова, 60-76, 67-87, 71, 38-58, 48
  • Федосеева, 62;
  • Чапаева, 140-154, 121-133;
  • Яблонька, 15;
  • Ярославского, 2-22, 21-21, 3-17;
  • 3-я трудовая, 104/2, 108, 104;
  • 9 Мая, 1-21, 2-10.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 70-е место в рейтинге доступности электроэнергии в 2026 году.

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