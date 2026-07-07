В Краснодаре 8 июля больше 1800 домов останутся без света

Узнали, где в Краснодаре отключат электроэнергию

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 8 июля отключат электричество. Без ресурса останутся 86 улиц, это почти 1850 домов.

С 8:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: