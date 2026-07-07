В Краснодаре 8 июля больше 1800 домов останутся без света
Узнали, где в Краснодаре отключат электроэнергию
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 8 июля отключат электричество. Без ресурса останутся 86 улиц, это почти 1850 домов.
С 8:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:
- Анощенкова, 3-99, 4-34;
- Апельсиновая, 123, 123-137, 124-136;
- Ароматная, 110-122, 109-121;
- Базовская, 156/а;
- Большевистская, 324, 127;
- Бородинская, 160/5, 174, 160/4, 172, 172/1, 160/2, 170, 168;
- Брестская, 86/2, 61-85, 64-88;
- Буденного, 213;
- Виноградная, 142-150, 137-149, 138-142, 140;
- Вишневая, 396-409;
- Вольная, 256/а, 250-254, 255-259;
- Главная, 623-625, 611-611, 614-624, 610-610, 620-620, 623-625, 609-609, 596-596, 605-605, 604-606, 597-597, 549-549, 573-582, 601-603, 598-602;
- Гладского, 7;
- Горького, 30, 34/2;
- Горячеключевская, 2/2;
- Гранатовая, 151-163, 152-164;
- Губкина, 63-85, 62-84, 87;
- Декоративная, 40-59, 39-51;
- Дорожная, 1-15, 2-26;
- Еловая, 81-93, 82-94;
- Ессентукская, 8, 1/3;
- Игнатовых, 153-163, 150-160;
- Изосимова, 10;
- Инжировая, 347-353, 340-346;
- Киевская, 1, 1/3, 3;
- Лимонная, 193-205, 194-198, 202-206;
- Мандариновая, 180-192, 179-191;
- Облепиховая, 354-367;
- Ореховая, 382-395;
- Орлова, 1-55, 2-54, 10-22;
- Пионовая, 222-234, 221-231;
- Пихтовая, 74-80, 67-75;
- Розовая, 313-323, 312-324;
- Ромашковая, 326-339;
- Северная, 252, 236-262, 249-249;
- Смородиновая, 1-9;
- Солнечная, 24-38, 25-37;
- Тюльпанная, 54-66;
- Тюльпановая, 53-65;
- Урожайная, 12-24, 11-23;
- Фиалковая, 31, 298-311;
- Харьковская, 77/1;
- Черешневая, 165-173, 166-178;
- Черемуховая, 375-381, 368-374;
- Яблочная, 100-108, 95-107, 98;
- 1 Мая, 75, 75/1, 7;
- 2-ая Трудовая, 1;
- 3-ая Трудовая, 10;
- 8-я Урожайная, 3.
С 9:00 до 17:00:
- Большевистская, 324, 351;
- Буденного, 213;
- Волгоградская, 1-39;
- Волгоградский, 2 пр. 4-16, 5-29;
- Волгоградский, 1 пр. 2-10, 3-29;
- Воронежская, 3;
- Гаврилова, 282/1, 96/1, 107, 111;
- Гастелло, 2-26, 1-21, 26;
- Димитрова, 4-22;
- Димитрова, 1 пр. 4-10;
- Керченская, 24-62,17-59;
- Коммунаров, 278/4;
- Костылева, 158;
- Лазурная, 2-22;
- Леваневского, 57-71, 60-78;
- Ленинградская, 2-22, 1-27;
- Ленинградский, 1 пр., 16, 18-26, 19-29;
- Майкопская, 59, 8, 2/1, 2-20, 13-31;
- Маяковского, 13-15, 22-26;
- Медовая, 17-31,14-30;
- Новицкого, 73-75, 33;
- Отрадная, 41, 30, 26-34, 27-41;
- Передовая, 9-23, 2-36, 1-5;
- Северная, 471;
- Таманская, 53-55, 48;
- Тенгинская, 11-21, 4-12;
- Титова, 60-76, 67-87, 71, 38-58, 48
- Федосеева, 62;
- Чапаева, 140-154, 121-133;
- Яблонька, 15;
- Ярославского, 2-22, 21-21, 3-17;
- 3-я трудовая, 104/2, 108, 104;
- 9 Мая, 1-21, 2-10.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 70-е место в рейтинге доступности электроэнергии в 2026 году.
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