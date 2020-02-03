На Кубани выставили на торги имущество офисов «Росгосстраха»
В начале февраля появилась информация о распродаже имущества обанкротившейся компании «РГС Недвижимость», основным арендатором площадей которой был «Росгосстрах»
В январе 2018 года суд признал банкротом ООО «РГС Недвижимость», которое сдавало в аренду площади «Росгосстраху». Общий размер обязательств, в том числе долги перед кредиторами, достигли 27,9 млрд рублей, писал «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.
1 февраля 2020 года на сайте Единого федерального реестра о банкротстве опубликовали сообщение о выставленных на торги помещениях и зданиях «РГС Недвижимость».
В числе выставленных на продажу по всей стране объектов есть лоты, расположенные в Краснодарском крае. Например, за 12,7 млн рублей «РГС» продает здание в на улице Гоголя в Белореченске, в 10,5 млн рублей оценили помещения в Усть-Лабинске. В общей сложности компания выставила на аукцион 215 лотов, из которых 12 расположенына Кубани: помимо двух вышеназванных — в Анапе, Ейске, Темрюке, Кореновске, Новокубанске, Курганинске, Лабинске, Абинске, Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске.
Заявки на участие в торгах принимаются с 3 февраля по 10 марта. Торги назначены на 11 марта.
Читайте также
Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.