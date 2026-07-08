В Северском районе из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие
В станице Смоленской обнаружили фрагменты беспилотника
Вечером 7 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в станице Смоленской Северского района упали обломки БПЛА. Произошло возгорание на территории одного из предприятий.
Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.
Напомним, 3 июля в Приморско-Ахтарске зафиксировали падение обломков БПЛА. Фрагменты дронов обнаружили сразу по девяти адресам в разных частях города.
2 июля в станице Пластуновской Динского района фрагменты БПЛА повредили крышу жилого дома.
30 июня в Краснодаре дважды за день обнаружили обломки беспилотников. Сначала фрагменты нашли в Карасунском округе — в двух квартирах повреждены окна. Вечером фрагменты дрона обнаружили на крыше многоэтажного дома в Прикубанском округе.
Как писали Юга.ру, 29 июня в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии впервые объявляли угрозу ракетной атаки.