Ученые заявили об угрозе экосистеме Суджукской лагуны в Новороссийске. Активисты снова расчищают ее вручную

Суджукская лагуна с Соленым озером площадью 30 га находится в юго-восточной части Новороссийска. Этот участок имеет статус особо охраняемой природной территории краевого значения. От Цемесской бухты лагуну отделяет галечная коса шириной 10-15 метров. В косе есть проран — небольшой канал, который соединяет лагуну и Черное море. Проран необходимо очищать от гальки, так как это нарушает естественный водообмен между морем и озером и «душит» рыбу в закрытом водоеме.

Предыстория: Активисты с 2018 года расчищают проран на Суджукской лагуне вручную. Власти долгое время называли изоляцию водоема «естественным процессом» и игнорировали просьбы жителей расширить канал. В 2024 году природоохранная прокуратура добилась окончательного решения суда: краевое Минприроды обязано обеспечивать постоянный водообмен и «держать проран открытым все 365 дней в году».

Какова ситуация в этом году?

1 июля эколог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что один из местных жителей снова в одиночку раскапывал проран лопатой, чтобы мальки кефали смогли попасть в море из Суджукской лагуны. По словам эксперта, если канал не открыть, то из-за летней жары вода зацветет и вся молодь погибнет.

Горожане вновь обращались к властям: направляли запрос в Минприроды Краснодарского края с просьбой очистить проран. В ведомстве жителям ответили, что канал «был открыт 19 июня».

«Для местных проран копать не впервой. Чиновники знают, что Суджукская лагуна исторически считается местом нагула черноморской кефали, которой нужно семь лет, чтобы вырасти и дать потомство. Знают они, что и проран должен быть открыт широко. Но ничего не делают. Прислали жителю ответ, что 19 июня проран открыли. Правда, сделал это сам горожанин лопатой, а не экскаватором, как положено. Но у волонтера экскаватора нет, а есть только руки», — прокомментировал Георгий Каваносян.

Активисты просят жителей и гостей Новороссийска присоединиться к спасению памятника природы.