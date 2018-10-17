В Адыгее сотрудницу суда подозревают в мошенничестве на 810 тыс. рублей
Против 37-летней жительницы Адыгеи возбудили два уголовных дела о мошенничестве
Следствие установило, что с 2017 по 2018 годы помощница судьи Тахтамукайского районного суда для получения незаконных выплат по решениям суда и исполнительным листам подделывала подписи судей в материалах по гражданским спорам между страхователями и страховой компанией.
«В Адыгее мы увидели, что подделка документов судебных решений для получения незаконных выплат была поставлена на поток, причем в большинстве преступных эпизодов имел место предварительный сговор сотрудницы суда и так называемых "автоюристов"», — рассказал директор Управления экономической и информационной защиты бизнеса Краснодарского филиала компании РОСГОССТРАХ Виктор Головин.
В отношении помощницы судьи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).
Следственное управление СК РФ по Адыгее установила сумму ущерба в 810 тыс. рублей в отношении ПАО СК «Росгосстрах». По предварительным оценкам самой компании, ущерб составил более 15 млн рублей.
В пресс-службе ПАО СК «Росгосстрах» порталу Юга.ру сообщили, что подозреваемая задержана и находится в следственном изоляторе. Ей предъявили обвинение, уголовное дело скоро передадут в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Как писали Юга.ру, в поселке Яблоновском 39-летнего мужчину подозревают в мошенничестве.
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