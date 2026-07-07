В аэропорту Сочи четвертый раз за сутки закрыли небо. На вылет и прилет задерживается более 50 рейсов

В международном аэропорту Сочи четвертый раз за сутки ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Днем 7 июля пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что в воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. По данным Росавиации, небо над городом закрывают четвертый раз за сутки.

Согласно сведениям онлайн-табло, на прилет и вылет задерживается более 50 рейсов, а ночные и утренние вылеты массово переносят на вечер и ночь.



Пассажирам рекомендуют отслеживать статус своих рейсов в терминале, на сайтах авиакомпаний и слушать аудиообъявления.