В аэропорту Сочи четвертый раз за сутки закрыли небо. На вылет и прилет задерживается более 50 рейсов

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В международном аэропорту Сочи четвертый раз за сутки ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Днем 7 июля пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что в воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. По данным Росавиации, небо над городом закрывают четвертый раз за сутки.

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Согласно сведениям онлайн-табло, на прилет и вылет задерживается более 50 рейсов, а ночные и утренние вылеты массово переносят на вечер и ночь.

Пассажирам рекомендуют отслеживать статус своих рейсов в терминале, на сайтах авиакомпаний и слушать аудиообъявления.

Как писали Юга.ру, авиакомпании бьют тревогу из-за дефицита керосина и роста цен на топливо в России.

Авиация Аэропорты Безопасность Сочи

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