В Краснодаре пройдет читка комедийной пьесы «Три ведьмы на трамвае»
В арт-пространстве «Свои» пройдет театральная читка пьесы краснодарского драматурга (16+)
Арт-пространство «Свои» анонсировало на 11 июля читку пьесы Ольги Ерж «Три ведьмы на трамвае». Впоследствии произведение превратят в полноценный комедийный спектакль. Сейчас организаторы подбирают режиссера.
Зрители услышат историю о закадычных подругах, которые вместе уже несколько веков. Очередной раз они решают встретиться в Вальпургиеву ночь. Однако в пьесе речь пойдет не об их подвигах или проделках.
«Эта история о святом праве каждой женщины время от времени посылать к черту весь мир ради тихих посиделок за бутылочкой вина с лучшими подругами», — рассказали организаторы.
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Пьесу будут читать непрофессиональные актеры Оля Пэм, Надежда Невзорова, Светлана Вайсхайм, Денис Абакумов, Валентина Турсунова, Артем Ячменев, Ника Невзорова.
Отличие мероприятия ;в арт-пространстве «Свои» от других подобных проектов в том, что предварительно пьесу разбирают известные драматурги России. После этого автор «чистит» произведение и только потом отдает на читку.
После каждой читки проходит знакомство со зрителями и открытий микрофон — можно обсудить прочитанное, а также выступить со своими стихами и песнями. Такие события организаторы в дальнейшем рассчитывают проводить два раза в месяц.
Читка состоится 11 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 и 12 июля состоится премьера спектакля «Лодочник» по пьесе Анны Яблонской.