В Краснодаре пройдет читка комедийной пьесы «Три ведьмы на трамвае»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Свои» арт-пространство»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Свои» арт-пространство»

В арт-пространстве «Свои» пройдет театральная читка пьесы краснодарского драматурга (16+)

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 11 июля читку пьесы Ольги Ерж «Три ведьмы на трамвае». Впоследствии произведение превратят в полноценный комедийный спектакль. Сейчас организаторы подбирают режиссера.

Зрители услышат историю о закадычных подругах, которые вместе уже несколько веков. Очередной раз они решают встретиться в Вальпургиеву ночь. Однако в пьесе речь пойдет не об их подвигах или проделках.

«Эта история о святом праве каждой женщины время от времени посылать к черту весь мир ради тихих посиделок за бутылочкой вина с лучшими подругами», — рассказали организаторы.

Черная и Белая королевы в жерновах власти:

Пьесу будут читать непрофессиональные актеры Оля Пэм, Надежда Невзорова, Светлана Вайсхайм, Денис Абакумов, Валентина Турсунова, Артем Ячменев, Ника Невзорова.

Отличие мероприятия ;в арт-пространстве «Свои» от других подобных проектов в том, что предварительно пьесу разбирают известные драматурги России. После этого автор «чистит» произведение и только потом отдает на читку.

После каждой читки проходит знакомство со зрителями и открытий микрофон — можно обсудить прочитанное, а также выступить со своими стихами и песнями. Такие события организаторы в дальнейшем рассчитывают проводить два раза в месяц.

Читка состоится 11 июля. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 11 и 12 июля состоится премьера спектакля «Лодочник» по пьесе Анны Яблонской.

Афиша Краснодар Литература Развлечения События Театры

Новости

В Краснодаре пройдет читка комедийной пьесы «Три ведьмы на трамвае»
В Краснодаре 8 июля больше 1800 домов останутся без света
В аэропорту Сочи четвертый раз за сутки закрыли небо. На вылет и прилет задерживается более 50 рейсов
Альтернатива дефицитному бензину. В Краснодарском крае появились очереди на установку газового оборудования
«Скрытое лицо». В Японском саду парка «Краснодар» появилась новая скульптура
Врио главы Крымского района ушел в отставку спустя несколько месяцев после назначения. Кондратьев уже выбрал на его место нового

Лента новостей

Ученые заявили об угрозе экосистеме Суджукской лагуны в Новороссийске
Сегодня, 13:27
Ученые заявили об угрозе экосистеме Суджукской лагуны в Новороссийске
Активисты снова расчищают ее вручную
Топливный кризис в России набирает обороты
Сегодня, 14:28
Топливный кризис в России набирает обороты
Цены на бензин растут, очереди на АЗС не уменьшаются, а власти просят граждан экономить
«Скрытое лицо»
Сегодня, 15:40
«Скрытое лицо»
В Японском саду парка «Краснодар» появилась новая скульптура

Реклама на сайте