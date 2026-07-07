В Краснодаре пройдет читка комедийной пьесы «Три ведьмы на трамвае»

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 11 июля читку пьесы Ольги Ерж «Три ведьмы на трамвае». Впоследствии произведение превратят в полноценный комедийный спектакль. Сейчас организаторы подбирают режиссера.

Зрители услышат историю о закадычных подругах, которые вместе уже несколько веков. Очередной раз они решают встретиться в Вальпургиеву ночь. Однако в пьесе речь пойдет не об их подвигах или проделках.

«Эта история о святом праве каждой женщины время от времени посылать к черту весь мир ради тихих посиделок за бутылочкой вина с лучшими подругами», — рассказали организаторы.