В Адыгее будут судить экс-сотрудницу суда за махинации с документами по автострахованию

Адыгея

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В Адыгее завершили расследование и передали в суд уголовное дело в отношении бывшей помощницы судьи Тахтамукайского районного суда

37-летнюю жительницу Адыгеи обвинили в 46 эпизодах преступлений, связанных с подлогом документов и мошенничеством, сообщили порталу Юга.ру 30 ноября в следственном отделе по Тахтамукайскому району СУ СК РФ по Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, с 2017 по 2018 годы помощница судьи Тахтамукайского районного суда для получения незаконных выплат по решениям суда и исполнительным листам подделывала подписи судей в материалах по гражданским спорам между страхователями и страховой компанией. Сумма ущерба в отношении ПАО СК «Росгосстрах» составила 2,5 млн рублей.

Женщине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) и по ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), ей грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

8 марта Мошенничество Суд
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В Адыгее будут судить экс-сотрудницу суда за махинации с документами по автострахованию
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