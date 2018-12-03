В Адыгее будут судить экс-сотрудницу суда за махинации с документами по автострахованию

В Адыгее завершили расследование и передали в суд уголовное дело в отношении бывшей помощницы судьи Тахтамукайского районного суда

37-летнюю жительницу Адыгеи обвинили в 46 эпизодах преступлений, связанных с подлогом документов и мошенничеством, сообщили порталу Юга.ру 30 ноября в следственном отделе по Тахтамукайскому району СУ СК РФ по Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, с 2017 по 2018 годы помощница судьи Тахтамукайского районного суда для получения незаконных выплат по решениям суда и исполнительным листам подделывала подписи судей в материалах по гражданским спорам между страхователями и страховой компанией. Сумма ущерба в отношении ПАО СК «Росгосстрах» составила 2,5 млн рублей.

Женщине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) и по ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), ей грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.