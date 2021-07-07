В Краснодаре парень на электросамокате сбил женщину. Против него возбудили уголовное дело

7 июля в полиции рассказали, что жителю Краснодара, который на электросамокате сбил женщину, грозит до двух лет колонии

28-летний житель Краснодара ехал на электросамокате по тротуару на улице Красной со стороны Мира в сторону Комсомольской. Он «допустил соприкосновение» с вытянутым поводком для собаки, который держала 64-летняя женщина. Из-за это она упала и получила травмы.

«Краснодарец имел возможность избежать данных последствий, соблюдая необходимую внимательность и предусмотрительность при управлении электрическим двухколесным транспортом», — отметили в пресс-службе УМВД по Краснодару.