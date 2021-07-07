В Краснодаре парень на электросамокате сбил женщину. Против него возбудили уголовное дело
7 июля в полиции рассказали, что жителю Краснодара, который на электросамокате сбил женщину, грозит до двух лет колонии
28-летний житель Краснодара ехал на электросамокате по тротуару на улице Красной со стороны Мира в сторону Комсомольской. Он «допустил соприкосновение» с вытянутым поводком для собаки, который держала 64-летняя женщина. Из-за это она упала и получила травмы.
«Краснодарец имел возможность избежать данных последствий, соблюдая необходимую внимательность и предусмотрительность при управлении электрическим двухколесным транспортом», — отметили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Во время расследования он находился под подпиской о невыезде.
Уголовное дело передали в суд для рассмотрения. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.
Напомним, на федеральном уровне закона, регулирующего движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), нет. Его разработкой Минтранс занимается с 2019 года.
Материал Юга.ру:
Весной 2021 года, когда в стране начался бум электросамокатов, на Кубани задумались, как решить проблему с безопасностью. Сначала скорость движения самокатов предложил ограничить мэр Краснодара, затем подключились и курортные города — Геленджик, Анапа, Новороссийск, Сочи, Сириус.