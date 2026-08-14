Эксперт назвала лучшие станицы и поселки рядом с Краснодаром для переезда

В топ вошли как населенные пункты с развитой инфраструктурой, так и тихие отдаленные места

13 августа эксперт рынка недвижимости Наталия Старунская составила для издания kuban.aif.ru личный рейтинг станиц и поселков вблизи Краснодара для переезда

Первую строчку списка заняла станица Новотитаровская в Динском районе — она находится в 27 км от краевой столицы. Там хорошо развита инфраструктура: работают школы и детские сады, есть досуговые центры, спортивные комплексы, кафе и сетевые магазины. В станице есть железнодорожная станция — до ж/д вокзала «Краснодар-1» можно добраться за 36–46 минут, а дорога до краевого центра на машине занимает около 30 минут.

На втором месте — станица Динская . Она подойдет тем, кто хочет жить полностью автономно. В станице сформирована собственная бытовая и социальная инфраструктура, поэтому жителям не придется ежедневно ездить в Краснодар. Расстояние до краевой столицы составляет около 37 км — это примерно 55 минут на машине.