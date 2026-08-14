Эксперт назвала лучшие станицы и поселки рядом с Краснодаром для переезда
В топ вошли как населенные пункты с развитой инфраструктурой, так и тихие отдаленные места
13 августа эксперт рынка недвижимости Наталия Старунская составила для издания kuban.aif.ru личный рейтинг станиц и поселков вблизи Краснодара для переезда
Первую строчку списка заняла станица Новотитаровская в Динском районе — она находится в 27 км от краевой столицы. Там хорошо развита инфраструктура: работают школы и детские сады, есть досуговые центры, спортивные комплексы, кафе и сетевые магазины. В станице есть железнодорожная станция — до ж/д вокзала «Краснодар-1» можно добраться за 36–46 минут, а дорога до краевого центра на машине занимает около 30 минут.
На втором месте — станица Динская. Она подойдет тем, кто хочет жить полностью автономно. В станице сформирована собственная бытовая и социальная инфраструктура, поэтому жителям не придется ежедневно ездить в Краснодар. Расстояние до краевой столицы составляет около 37 км — это примерно 55 минут на машине.
Также Старунская выделила станицу Елизаветинскую, которая находится в Прикубанском округе Краснодара. Она подойдет тем, кому необходимо часто ездить в краевой центр: расстояние составляет всего около 7 км. Кроме того, станица привлекает жителей большим количеством зелени и преимущественно частной застройкой.
«Краснодар реально специфичный»:
Далее в списке — поселки Знаменский и Новознаменский, которые эксперт назвала «компромиссом» между городом и пригородом. Населенные пункты входят в Карасунский округ Краснодара. Сейчас там активно развиваются частный сектор и многоэтажные жилые комплексы. Старунская считает районы перспективными, однако социальная и дорожная инфраструктура там пока развита недостаточно.
Для переезда Наталия также предлагает рассмотреть поселки Яблоновский и Новая Адыгея. Административно они относятся к Адыгее, но расположены недалеко от Краснодара. При этом жители могут пользоваться инфраструктурой города, тратя на жилье меньше.
Любителям тишины и загородной жизни могут понравиться станицы у подножия горы Собер-Баш в Северском районе. Эти населенные пункты находятся дальше от Краснодара, однако рядом расположены леса, горы, туристические маршруты и объекты сельского туризма.
Старунская подчеркнула, что при выборе места для переезда важнее всего учитывать ежедневные маршруты:
«Покупать жилье в пригороде стоит только после того, как вы четко сопоставите локацию с местом будущей работы, а также школой или детским садом для детей. Иначе жизнь превратится в вечное стояние в пробках», — подытожила эксперт.
Как писали Юга.ру, в мае стало известно, что население Краснодарского края превысило 9 млн человек. Такие данные сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.