В аэропорту Сочи задерживаются 112 рейсов. Некоторые пассажиры ждут вылета больше двух суток

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В аэропорту Сочи случился транспортный коллапс из-за закрытий воздушного пространства

В аэропорту Сочи уже несколько дней периодически вводят ограничения на полеты из-за угрозы атак БПЛА. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а рейсы выполняются по фактическому расписанию.

При этом последствия предыдущих ограничений все еще ощущаются: по данным онлайн-табло, на вылет из Сочи задерживаются 68 рейсов.

Пассажиры ждут вылет в Омск еще с 12 августа. Задержка рейса превысила двое суток.

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С 13 августа люди ожидают рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Тель-Авив, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Минск. С 14 на 15 августа перенесли вылеты в Батуми, Самару, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Омск, Сургут, Уфу, Пермь, Екатеринбург, Челябинск.

На прилет задерживаются 44 рейса из Омска, Минска, Тель-Авива, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска, Уфы, Магнитогорска, Тбилиси, Оренбурга, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Кемерово, Москвы, Антальи, Сургута, Еревана, Чебоксар, Норильска, Стамбула, Кирова, Самары, Казани, Томска, Нижнего Новгорода, Иваново, Красноярска, Архангельска, Сыктывкара, Нижнекамска, Саратова. Три рейса отменили.

Пассажирам рекомендуют отслеживать статус своих рейсов через онлайн-табло, на сайте аэропорта и сайтах авиакомпаний.

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