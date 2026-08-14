В аэропорту Сочи задерживаются 112 рейсов. Некоторые пассажиры ждут вылета больше двух суток
В аэропорту Сочи случился транспортный коллапс из-за закрытий воздушного пространства
В аэропорту Сочи уже несколько дней периодически вводят ограничения на полеты из-за угрозы атак БПЛА. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а рейсы выполняются по фактическому расписанию.
При этом последствия предыдущих ограничений все еще ощущаются: по данным онлайн-табло, на вылет из Сочи задерживаются 68 рейсов.
Пассажиры ждут вылет в Омск еще с 12 августа. Задержка рейса превысила двое суток.
С 13 августа люди ожидают рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Тель-Авив, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Минск. С 14 на 15 августа перенесли вылеты в Батуми, Самару, Новосибирск, Красноярск, Тюмень, Омск, Сургут, Уфу, Пермь, Екатеринбург, Челябинск.
На прилет задерживаются 44 рейса из Омска, Минска, Тель-Авива, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска, Уфы, Магнитогорска, Тбилиси, Оренбурга, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Кемерово, Москвы, Антальи, Сургута, Еревана, Чебоксар, Норильска, Стамбула, Кирова, Самары, Казани, Томска, Нижнего Новгорода, Иваново, Красноярска, Архангельска, Сыктывкара, Нижнекамска, Саратова. Три рейса отменили.
Пассажирам рекомендуют отслеживать статус своих рейсов через онлайн-табло, на сайте аэропорта и сайтах авиакомпаний.
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