В аэропорту Сочи задерживаются 112 рейсов. Некоторые пассажиры ждут вылета больше двух суток

В аэропорту Сочи уже несколько дней периодически вводят ограничения на полеты из-за угрозы атак БПЛА. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, а рейсы выполняются по фактическому расписанию.

При этом последствия предыдущих ограничений все еще ощущаются: по данным онлайн-табло, на вылет из Сочи задерживаются 68 рейсов.

Пассажиры ждут вылет в Омск еще с 12 августа. Задержка рейса превысила двое суток.