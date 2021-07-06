Сочи почти восстановили после удара стихии. Мэр обещал к вечеру открыть для отдыха пляжи

Краснодарский край

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский 6 июля отчитался о ликвидации последствий сильного ливня, обрушившегося на курорт

В Сочи 5 июля произошли подъемы уровня рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Утром того дня жителей и гостей курорта предупредили о возможной эвакуации. На курорте закрыли для посещения пляжи, объекты в Сочинском нацпарке, отменили экскурсии в Красной Поляне и Олимпийском парке.

Из-за погодных условий в Сочи не смогли приземлиться четыре самолета, а единственную подъездную дорогу в селе Кепша, где проживает 280 человек, размыло.

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Кроме того, частично подтопило автодорогу в Адлерском районе, в ауле Наджиго на дорогу сошла грязекаменная масса, а в Хостинском районе затопило цокольный этаж больницы № 3. В ночь на 6 июля на курорте, а также еще в пяти муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС. В зону ЧС вошли 19 улиц Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов Сочи.

Утром мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в своем телеграм-канале, что посетил подтопленные территории, и рассказал о ситуации в городе.

На территории больницы № 3 закончили уборку, угрозы для людей нет, учреждение работает в штатном режиме. Там проведут проверку и определят комплекс гидротехнических мероприятий, чтобы снизить риск подтоплений.

На улице Искры восстановили автомобильное движение, проезжую часть очистили от ила. Спасатели и волонтеры помогают местным жителям привести в порядок придомовые участки.

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В Адлерском и Хостинском районах восемь мониторинговых групп обошли 59 подтопленных домовладений. Проводится подсчет ущерба. Людям, чье имущество пострадало, обещали помочь.

Из-за подтопления пострадал пансионат «Бургас», который расположен в низине города. Там работает пожарный расчет и откачивает из подвала воду. Также во время проливных ливней в Сочи пострадали порядка 30 прибрежных территорий. Сейчас их расчистка завершена на 70%.

«К вечеру планируем открыть пляжи курорта для отдыха и принятия солнечных ванн, за исключением микрорайона Кудепста. Купаться по-прежнему запрещено, еще действует штормовое предупреждение», — подчеркнул глава города-курорта.

По словам Копайгородского, быстрой ликвидации последствий подтопления помогла благоприятная погода сегодня: «Почти на 80% намеченные на оперштабе работы уже завершены».

Алексей Копайгородский Наводнения Погода Происшествия Сочи Штормовые предупреждения

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