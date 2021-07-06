Сочи почти восстановили после удара стихии. Мэр обещал к вечеру открыть для отдыха пляжи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский 6 июля отчитался о ликвидации последствий сильного ливня, обрушившегося на курорт

В Сочи 5 июля произошли подъемы уровня рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Утром того дня жителей и гостей курорта предупредили о возможной эвакуации. На курорте закрыли для посещения пляжи, объекты в Сочинском нацпарке, отменили экскурсии в Красной Поляне и Олимпийском парке. Из-за погодных условий в Сочи не смогли приземлиться четыре самолета, а единственную подъездную дорогу в селе Кепша, где проживает 280 человек, размыло.

Кроме того, частично подтопило автодорогу в Адлерском районе, в ауле Наджиго на дорогу сошла грязекаменная масса, а в Хостинском районе затопило цокольный этаж больницы № 3. В ночь на 6 июля на курорте, а также еще в пяти муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС. В зону ЧС вошли 19 улиц Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов Сочи.

Утром мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в своем телеграм-канале, что посетил подтопленные территории, и рассказал о ситуации в городе. На территории больницы № 3 закончили уборку, угрозы для людей нет, учреждение работает в штатном режиме. Там проведут проверку и определят комплекс гидротехнических мероприятий, чтобы снизить риск подтоплений.

На улице Искры восстановили автомобильное движение, проезжую часть очистили от ила. Спасатели и волонтеры помогают местным жителям привести в порядок придомовые участки.

В Адлерском и Хостинском районах восемь мониторинговых групп обошли 59 подтопленных домовладений. Проводится подсчет ущерба. Людям, чье имущество пострадало, обещали помочь.