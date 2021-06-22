Третья волна коронавируса. Как на Кубани решили бороться с инфекцией и с теми, кто отказывается от прививки

21 июня губернатор Краснодарского края назвал эпидситуацию напряженной и объявил о введении обязательной вакцинации. Рассказываем, как власти решили бороться с третьей волной коронавируса

Напомним, накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о введении обязательной вакцинации в регионе. По его словам, такие меры попросили принять главврачи ведущих больниц края. «К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня видим рост числа заболевших. В крае достаточно вакцины, работают стационарные и мобильные прививочные пункты, но на текущий момент план по вакцинации в регионе выполнен на 25%. Мы должны найти такой алгоритм действий, который приведет к коллективному иммунитету как минимум на 60%», — сказал Кондратьев. Постановление об обязательной вакцинации примет управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Глава ведомства Мария Потемкина объяснила, что сначала нужно определить, сотрудников каких сфер будут вакцинировать в первую очередь.

Тем временем мэр Краснодара Евгений Первышов уже пригрозил лишать премий и надбавок непривитых сотрудников администрации и подведомственных учреждений, если они заболеют коронавирусом.

Таких мер придерживаются и некоторые частные компании. Так, один из сотрудников «Газпром нефть» Краснодара рассказал порталу Юга.ру, что руководство обещает лишить премий и надбавок непривитых сотрудников. А работникам одного из краевых СМИ пригрозили увольнением за отказ от вакцинации.

При этом на совещании с Вениамином Кондратьевым главврач Краевой клинической больницы № 2 Сергей Габриэль высказался за то, чтобы на плановую госпитализацию оформляли только привитых пациентов. По его словам, он не хочет повторения 2020 года. «Мы хотим работать в чистой зоне, а не в ковидных госпиталях! Считаю, что на плановую госпитализацию необходимо оформлять только вакцинированных пациентов», — заявил Габриэль.

Если 16 июня губернатор назвал эпидемиологическую обстановку в регионе стабильной и заявил, что власти не будут закрывать курорты Кубани, то уже 21 июня Кондратьев охарактеризовал эпидситуацию как напряженную. По его словам, в крае будут вынуждены экстренно открывать дополнительные койки для больных коронавирусом.

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Как уточнила вице-губернатор Анна Минькова, из-за роста заболеваемости общий коечный фонд в крае уже нарастили более чем на 500 мест. Сейчас в больницах Кубани есть 3 тыс. мест для пациентов с коронавирусом, из них свободны 20%. При необходимости число коек в ковид-госпиталях готовы увеличить до 7 тыс. «Сложность ситуации можно оценить и по количеству вызовов в скорую помощь. В сутки еще месяц назад поступало 250 звонков от пациентов с подозрением на ковид, а сейчас 500. Всё это свидетельствует о третьей волне, которую возможно сдержать только активной вакцинацией», — отметила Минькова.

Чтобы все желающие смогли привиться, Минькова поручила увеличить время работы мобильных пунктов вакцинации. Так, с 22 июня в торговых центрах пункты будут работать до 21:00. Кроме того, на этой неделе в Краснодаре откроется еще один пункт — в «Леруа Мерлен» на улице Покрышкина, 5.