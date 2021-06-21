На Кубани введут обязательную вакцинацию

Краснодарский край

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21 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об обязательной вакцинации в регионе

Напомним, в середине июня оперштаб Кубани призвал активнее делать прививки от ковида и пригрозил ограничительными мерами. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, что курорты края не собираются закрывать для отдыхающих. Тем временем заболеваемость коронавирусом в регионе за неделю выросла на 11,5%.

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21 июня в телеграм-канале «Красная35» анонсировали совещание, на котором обсудят введение обязательной вакцинации. Автор отметил, что губернатору важно услышать мнение медиков и ведущего санитарного врача региона.

Через несколько часов губернатор Кондратьев написал, что в крае будет введена обязательная вакцинация от коронавируса. Свое решение он объяснил тем, что с такой просьбой к нему обратились главврачи ведущих больниц края.

«Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», — заявил Кондратьев.

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«Комсомольская правда» добавила, людям из каких сфер необходимо будет сделать прививку:

  • работникам торговли;
  • салонов красоты, бань, саун, соляриев, бассейнов, фитнесс-клубов, массажистам;
  • сотрудникам общепита;
  • работникам финансовых организаций, сотрудникам почты;
  • сотрудникам МФЦ;
  • водителям такси, общественного транспорта;
  • учителям, врачам, работникам соцзащиты, ЖКХ, энергетикам;
  • работникам учреждений культуры, детских игровых комнат;
  • госслужащим.

В издании со ссылкой на минздрав региона добавили, что коллективный иммунитет появится, когда минимум 60% жителей региона получат вакцину. Обязательные меры могут ускорить этот процесс, чтобы он появился на Кубани к будущей осени.

Отметим, ранее мэр Краснодара пригрозил лишать премий чиновников, которые не сделали прививку и заболели коронавирусом.

Вакцинация Вениамин Кондратьев Коронавирус

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