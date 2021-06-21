На Кубани введут обязательную вакцинацию

Напомним, в середине июня оперштаб Кубани призвал активнее делать прививки от ковида и пригрозил ограничительными мерами. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, что курорты края не собираются закрывать для отдыхающих. Тем временем заболеваемость коронавирусом в регионе за неделю выросла на 11,5%.

21 июня в телеграм-канале «Красная35» анонсировали совещание, на котором обсудят введение обязательной вакцинации. Автор отметил, что губернатору важно услышать мнение медиков и ведущего санитарного врача региона.

Через несколько часов губернатор Кондратьев написал, что в крае будет введена обязательная вакцинация от коронавируса. Свое решение он объяснил тем, что с такой просьбой к нему обратились главврачи ведущих больниц края.

«Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», — заявил Кондратьев.