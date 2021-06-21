Мэр Краснодара пригрозил лишать премий чиновников, которые не сделали прививку и заболели коронавирусом

Мэр Краснодара Евгений Первышов 21 июня заявил, что непривитые сотрудники, которые заболеют коронавирусом, останутся без премий и надбавок

На еженедельной городской планерке 21 июня Евгений Первышов сообщил, что заболевшие коронавирусом сотрудники администрации и подведомственных учреждений, если они ранее не сделали прививку, будут лишены премий и надбавок до конца года.

«Мы все работаем в тесном контакте с населением и можем стать не только заболевшими, но и переносчиками инфекции. Давайте для себя определим: если в администрации и подведомственных учреждениях будет выявлен факт заболевания непривитого сотрудника, будем лишать премий и надбавок до конца года. Будет работать за голый оклад», — сказал Первышов.

При этом глава города отметил, что Роспотребнадзор не ввел в Краснодарском крае обязательную вакцинацию для всех.