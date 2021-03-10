«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить». Краснодарцы рассказали о том, как прошла вакцинация от ковида и насколько это изменило их жизнь

В феврале Юга.ру разговаривали с людьми, получившими первую дозу новой вакцины «Спутник V» (она же «Гам-КОВИД-Вак»). Сегодня читайте вторую серию материала, в котором простые жители Краснодара рассказали о своих ощущениях после второй дозы «Спутника» и о том, как изменилась их жизнь после вакцинации.

Дмитрий, 38 лет, бильдредактор

— Как и в первый раз, за второй дозой вакцины я отправился в поликлинику и отстоял там очередь. Снова для заполнения выдали анкеты и согласия. Как и в прошлый раз, бланки заполняли на коленках, на подоконниках. В очереди узнал у человека, который сделал первый укол, что ему тоже не выдали тогда сертификат с отметкой о первом разе. Пожилая женщина в очереди рассказывала, что у нее на работе молодые плохо переносили вакцину, а старики нормально. Очередь ей не верила, считая, что те молодые — возможно, «больные хроники».

В очереди был хаос: одна женщина залетела без спросу в прививочную, чтобы выяснить у той, которой внутри делали прививку, кто за ней занимал. Я отстоял свою очередь с боями и получил вторую дозу через три часа. Сертификат заполнили сразу за два раза. В первый его не выдали не только мне, но и другим людям.

В первый день после второй прививки ощущал слабость и сухость во рту. У подруги были точно такие же симптомы. Я не в курсе, смогу ли передавать вирус другим людям, если у меня будут антитела. Но все равно буду, конечно, спокойнее себя чувствовать. Например, после вакцинации меня уже не раздражают люди без масок в общественных местах.

Лариса Михайловна, 53 года, госслужащая

— Вторая прививка прошла для меня сложнее первой. Но врач перед вакцинацией предупредил, что, даже если первая прошла бессимптомно, после второго укола могут быть последствия. Ночью у меня поднялась температура — было в районе 38 °С. Сохранилась температура и на следующий день, потом прошла.

Так получилось, что муж у меня не пошел на вторую прививку, потому что приболел. Сильно простыл, а я, на удивление, от него не заразилась, и все прошло нормально. А мужу врачи сказали перенести вакцинацию уже на осень и начинать опять с первой прививки. И нужно посмотреть, может, у него и так уже антитела образовались. Я с самого начала надеялась, что смогу выдержать это трудное время — не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить. Вот теперь ждем, через месяц собираюсь сдать на антитела и посмотреть на результат. В магазинах и в общественном транспорте требуют, чтобы носили маски, поэтому продолжаю носить. Раз такие правила, я им следую и маску надеваю.

Полина, 32 года, PR-менеджер

— Вторую дозу вакцины удалось получить довольно быстро. Морально я была готова отстоять в назначенный день длинную очередь, но, так как первую прививку нам сделали в день открытия мобильного пункта, соответственно, на вторую процедуру пришли те же люди. А вот на следующий день врачи планировали принять уже около 100 человек.

Побочные эффекты во второй раз были легче: небольшая слабость и повышенная температура, которые пропали через сутки. Дольше всех — 4 или 5 дней — сохранялись болезненные ощущения в месте укола.

Анализов на определение уровня антител я еще не сдавала, но, судя по различным публикациям и отчетам привившихся, они уже должны появиться. Через две недели после второй прививки я точно чувствую себя спокойнее и увереннее, впервые за год посетила некоторые магазины и уже не задерживаю дыхание, проходя рядом с незнакомцами на улице.

Виктор, 37 лет, журналист

— Когда я шел на повторный укол, боялся огромных очередей. Но снежная и ненастная погода, а также благоразумие сотрудников небольшого пункта вакцинации, перешедших исключительно на работу с пациентами, которые пришли уже за вторым уколом, сделали свое дело. Очередей не было, и получить укол удалось еще быстрее, чем в первый раз.

В отличие от первого укола, побочных эффектов не возникло. Я снова ждал температуры или боли в месте укола, но не было ни того ни другого. Самочувствие было абсолютно нормальным. В принципе я не удивился: читал, что чаще всего побочные симптомы появляются лишь после одного из двух уколов.

Конечно, мне было очень интересно, а когда же появятся антитела? Разработчики вакцины обещают иммунитет через 42 дня после первого укола. Но я читал, что у многих людей антитела обнаруживаются уже через три-четыре недели. Я не выдержал, сдал тест через 29 дней после первого укола и узнал, что антитела уже появились. Конечно, это добавило уверенности и спокойствия. Я стал чаще общаться с людьми и посещать общественные места. Но в магазин или троллейбус все равно захожу в маске.

Елена, 29 лет, деятель искусства