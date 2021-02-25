Делать прививку от коронавируса или нет? Просто сдайте анализы
Партнерский Краснодарский край
Можно ли вакцинироваться после ковида? Это точно не опасно? Зачем нужен тест? А где его сдать? Юга.ру подготовили карточки на тему, которая всех волнует.
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А вакцина «Спутник V» точно не опасна?
Несмотря на вероятность появления побочных реакций (слабость, озноб, кратковременное повышение температуры), опыт сначала добровольцев, а затем и сотен тысяч россиян, поставивших прививку, показал, что вакцина «Спутник V» (она же «Гам-КОВИД-Вак») не только безопасна, но и эффективна. А промежуточные результаты исследования третьей фазы, которые Институт Гамалеи опубликовал в журнале The Lancet в феврале 2021 года, доказали, что вакцина является безопасной и позволяет добиться получения иммунного ответа, снижая и риск заражения коронавирусом и тяжесть заболевания. Так что прививаться можно и нужно.
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Кому можно не вакцинироваться?
Вакцинироваться рекомендуется всем, но люди с антителами к коронавирусу эту процедуру могут отложить. В первую очередь о вакцине следует задуматься людям, которые еще не болели ковидом. У переболевших уже сформировался иммунный ответ, который будет защищать организм еще некоторое время. Насколько долго прослужит такая защита, зависит от уровня выработанных антител.
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Как узнать свой уровень антител?Очень просто — сдать тест. Главное, не перепутать и сдать нужный тест. Чтобы понять, болел ли человек ковидом и сохранились ли у него антитела, надо сдать тест на определение антител класса IgG к вирусу SARs-CoV-2. Именно этот тест покажет, переносил ли человек ковид в прошлом (в том числе бессимптомно) и есть ли в его организме антитела, которые смогут защитить от повторного заболевания.
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Что дает знание об уровне антител?Если вы переболели не так давно и уровень антител высокий, то с вакцинацией можно не торопиться. Но если прошло много времени и уровень антител после давно перенесенной болезни упал, то, по мнению врачей, лучше привиться. Можно сделать комплексную лабораторную диагностику — ПЦР-тест и анализ крови на антитела (IgG, IgM, IgA) к вирусу SARS-CoV-2. Такой анализ выявит заболевание даже при бессимптомном течении болезни и покажет уровень иммунитета. Это убережет вас от лишней нагрузки на организм, если будет обнаружена активная стадия болезни, и позволит отложить вакцинацию до выздоровления.
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Можно ли ставить вакцину при бессимптомном коронавирусе?Бессимптомное течение не противопоказание. Но нельзя проходить вакцинацию с симптомами ОРВИ, при повышении температуры тела и обострении хронических заболеваний, например, гайморита и тонзиллита. Вакцину не рекомендуется ставить при беременности и кормлении грудью и при наличии в истории болезни тяжелых аллергических реакций. В случае онкологических или аутоиммунных заболеваний пациент должен проконсультироваться со своим врачом. Остальным людям вакцина с высокой вероятностью поможет не заболеть ковидом или перенести заболевание без серьезных осложнений.
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Я привился. Ковид больше не страшен?
Считается, что через три недели после получения второго компонента вакцины у человека в достаточном количестве вырабатываются защитные антитела. Но известны случаи, когда любопытные пациенты сдавали анализы и обнаруживали у себя антитела уже через две-три недели после первого укола «Спутником V». При этом некоторые люди сдавали анализы в рекомендуемый период, но так и не обнаруживали в организме долгожданных антител. Увы, бывало и такое.
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Как узнать, появился ли иммунитет после вакцинации?
Все просто — сдать анализ. Через шесть недель после первого укола (и через три — после второго) можно сдать специальный анализ. И здесь снова важно не перепутать. Для оценки поствакцинального иммунного ответа Минздрав рекомендует сдать тест на определение антител класса G именно к рецептор-связывающему домену (анти-RBD антител), который входит в состав S1 белка вируса. Этот же анализ будет полезен и перед вакцинацией, чтобы понять, насколько она вам необходима в данный момент. Этот тест покажет, болели ли вы раньше и выработался ли у вас иммунитет.
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Где в Краснодаре можно сдать анализ для определения антител к RBD?
В лаборатории Клиники Екатерининская представлен весь спектр диагностики Covid -19, в том числе тест-системы, выявляющие иммуноглобулины класса G ко всем антигенным детерминантам белка, включая RBD. Кроме того, они позволяют точно определить уровень нейтрализующих вирус антител в организме. Тест на антитела IgG к S белку коронавируса (включая RBD) хорош тем, что демонстрирует высокую клиническую чувствительность (99,8%) и специфичность (100%).
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О чем говорит уровень антител IgG к S белку коронавируса?
Результат менее 1.0 говорит об отсутствии защитного иммунитета. В этом случае с вакцинацией затягивать точно не стоит. Результат от 1.0 до 12.0 свидетельствует о контакте с вирусом в прошлом и наличии иммунного ответа или поствакцинального иммунитета. 12.0 и выше означает высокую концентрацию вируснейтрализующих антител. В этом случае можно вздохнуть относительно спокойно — на ближайшие месяцы вы защищены.
Юга.ру предупреждают:
Результаты лабораторных исследований не дают оснований самостоятельно решать, вакцинироваться или нет. Перед прививкой стоит обязательно проконсультироваться с терапевтом. Доверьте свое здоровье профессионалам.