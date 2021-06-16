Губернатор Кубани о ситуации с коронавирусом: «Мы не собираемся закрывать курорты — ни Сочи, ни остальные города»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 16 июня, от чего в регионе будет зависеть курортный сезон

Напомним, с 11 июня в Краснодарском крае стабильно фиксируют больше 100 случаев заражения коронавирусом в сутки. Накануне оперативный штаб региона призвал активнее делать прививки от ковида и пригрозил ограничительными мерами. Их на фоне выросшей статистики заражения коронавирусом ввели в столице и ряде регионов страны. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, закрыли фудкорты, детские игровые комнаты и др.

Тем временем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 июня, что курорты края не собираются закрывать. Сезон организуют с учетом текущей эпидобстановки.

«Сейчас мы не собираемся закрывать курорты — ни Сочи, ни остальные города. Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений», — объяснил он.