Губернатор Кубани о ситуации с коронавирусом: «Мы не собираемся закрывать курорты — ни Сочи, ни остальные города»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 16 июня, от чего в регионе будет зависеть курортный сезон
Напомним, с 11 июня в Краснодарском крае стабильно фиксируют больше 100 случаев заражения коронавирусом в сутки. Накануне оперативный штаб региона призвал активнее делать прививки от ковида и пригрозил ограничительными мерами. Их на фоне выросшей статистики заражения коронавирусом ввели в столице и ряде регионов страны. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, закрыли фудкорты, детские игровые комнаты и др.
Тем временем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 июня, что курорты края не собираются закрывать. Сезон организуют с учетом текущей эпидобстановки.
«Сейчас мы не собираемся закрывать курорты — ни Сочи, ни остальные города. Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений», — объяснил он.
Читайте также:
Кондратьев напомнил, что в регионе действует режим повышенной готовности. По его словам, на Кубани контролируют соблюдение антиковидных требований в гостиницах, отелях, магазинах и ресторанах. При этом разрешена заполняемость концертных и спортивных площадок до 50%. Кафе и рестораны работают до 00:00, сохраняется требование соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и ношения масок.
Читайте также:
Губернатор подчеркнул, что дальнейший курортный сезон будет зависеть от того, насколько активно жители и гости края будут прививаться. Для этого на Кубани работают 239 пунктов вакцинации. Их адреса можно узнать на сайте министерства здравоохранения края.
Напомним, Роспотребнадзор заявлял, что в майские праздники всего три туриста заболели ковидом на побережье Краснодарского края. Судя по статистике оперативного штаба Краснодарского края, среди жителей региона в майские праздники наблюдался небольшой рост заболеваемости. Также с 1 по 11 мая в Сочи выявили 138 новых случаев заражения, в Анапе — 52, в Новороссийске — 40, в Геленджике — 30. Всего за майские праздники в регионе отдохнули больше 680 тыс. туристов.