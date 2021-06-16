Гиагинскому району Адыгеи дополнительно выделили 454 млн рублей на комплексное развитие
Реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» обсудили 16 июня в Адыгее
Выездное совещание, посвящённое реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» провели в Гиагинском районе Адыгее. Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что перед районом стоят масштабные задачи по развитию сельских населенных пунктов.
«Они касаются различных направлений: капремонта объектов здравоохранения, образования и культуры, строительства водопроводных сетей, реконструкции автодорог, улучшения жилищных условий населения и т.д. И в этом случае госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», — это надежный драйвер развития муниципалитета», — подчеркнул Кумпилов.
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На совещании рассказали, что в 2021 году по решению Минсельхоза России на реализацию проекта комплексного развития Гиагинского района дополнительно выделили 454,4 млн рублей. На эти деньги планируют капитально отремонтировать четыре дома культуры и детскую школу искусств, построить два детских сада. Также на эти средства хотят приобрести пять автомобилей для медиков и отремонтировать 7,5 км водопроводных сетей.
Также власти Адыгеи обсудили развития молочного животноводства, вовлечения сельхозпроизводителей в новые программы господдержки и предстоящую уборочную кампанию.
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Напомним, Адыгея стала единственным субъектом ЮФО, который в 2020 году получил деньги на модернизацию и ремонт школ искусств по госпрограмме «Развитие образования». Региону выделили более 217 млн рублей на капремонт четырех школ искусств. В конце апреля после ремонта открыли Центр народной культуры Адыгейска, а также после капитального ремонта в конце мая в Майкопе открылась Детская художественная школа.