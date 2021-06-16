Гиагинскому району Адыгеи дополнительно выделили 454 млн рублей на комплексное развитие

«Они касаются различных направлений: капремонта объектов здравоохранения, образования и культуры, строительства водопроводных сетей, реконструкции автодорог, улучшения жилищных условий населения и т.д. И в этом случае госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», — это надежный драйвер развития муниципалитета», — подчеркнул Кумпилов.

Выездное совещание, посвящённое реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» провели в Гиагинском районе Адыгее. Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что перед районом стоят масштабные задачи по развитию сельских населенных пунктов.

На совещании рассказали, что в 2021 году по решению Минсельхоза России на реализацию проекта комплексного развития Гиагинского района дополнительно выделили 454,4 млн рублей. На эти деньги планируют капитально отремонтировать четыре дома культуры и детскую школу искусств, построить два детских сада. Также на эти средства хотят приобрести пять автомобилей для медиков и отремонтировать 7,5 км водопроводных сетей.

Также власти Адыгеи обсудили развития молочного животноводства, вовлечения сельхозпроизводителей в новые программы господдержки и предстоящую уборочную кампанию.