В Адыгее занялись капитальным ремонтом детских школ искусств

Адыгея стала единственным субъектом ЮФО, который в 2020 году получил деньги на модернизацию и ремонт школ искусств по госпрограмме «Развитие образования»

Всего региону выделили более 217 млн рублей на капремонт четырех школ искусств: ДШИ № 1 и детской художественной школы в Майкопе, а также ДШИ в селе Красногвардейском и поселке Каменномостском. Во всех них до конца года проведут капремонт. Кроме того, в ДШИ № 1 на 2021 год намечена реконструкция концертного зала, сообщили в министерстве культуры Адыгеи. На капремонт здания ДШИ № 1 Майкопа выделили 88,1 млн рублей, из них 86,8 млн рублей — из федерального бюджета. В 2021 году направят 61,6 млн рублей на реконструкцию концертного зала. В ходе посещения этой школы 4 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов акцентировал внимание строителей на важности проведения качественных работ. ДШИ № 1 размещена в четырехэтажном здании, построенном в 1970 году.

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