В Адыгее занялись капитальным ремонтом детских школ искусств
Адыгея стала единственным субъектом ЮФО, который в 2020 году получил деньги на модернизацию и ремонт школ искусств по госпрограмме «Развитие образования»
Всего региону выделили более 217 млн рублей на капремонт четырех школ искусств: ДШИ № 1 и детской художественной школы в Майкопе, а также ДШИ в селе Красногвардейском и поселке Каменномостском. Во всех них до конца года проведут капремонт. Кроме того, в ДШИ № 1 на 2021 год намечена реконструкция концертного зала, сообщили в министерстве культуры Адыгеи. На капремонт здания ДШИ № 1 Майкопа выделили 88,1 млн рублей, из них 86,8 млн рублей — из федерального бюджета. В 2021 году направят 61,6 млн рублей на реконструкцию концертного зала.
В ходе посещения этой школы 4 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов акцентировал внимание строителей на важности проведения качественных работ. ДШИ № 1 размещена в четырехэтажном здании, построенном в 1970 году.
Читайте также:
Сейчас на объекте ремонтируют кровлю, монтируют систему электроснабжения, проводят сантехнические и отделочные работы. Запланированы замена оконных блоков, монтаж всех инженерных коммуникаций, внешние и внутренние отделочные работы. Подобный ремонт проводится во всех четырех школах искусств.
Кроме того, в рамках мероприятий, посвященных 100-летию автономии Республики Адыгея, начался ремонт республиканской детской школы искусств имени К.Х. Тлецерука, на этио цели выделено более 8,2 млн рублей. Поданы заявки на ремонт еще девяти школ искусств на 2021-2023 годы.
Глава Адыгеи одобрил результаты работы по укреплению материально-технической базы учреждений культуры с привлечением федеральных средств и указал на важность повышения качества образования, продолжения участия республики в федеральных госпрограммах, направленных на развитие культуры. Главам муниципалитетов поручено оказывать активное содействие в создании региональной системы детских школ искусств.
«Наша прямая обязанность — обеспечить должный уровень реализации этих важных планов, эффективно освоить выделенные средства. Органам муниципальной власти и профильному министерству необходимо сконцентрировать все свое внимание на выполнении всех обязательств в рамках заключенных контрактов», — подытожил Мурат Кумпилов.