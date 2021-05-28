В Майкопе капитально отремонтировали Детскую художественную школу

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 28 мая посетил Детскую художественную школу Майкопа после ремонта

Детскую художественную школу Майкопа начали ремонтировать в 2020 году после Послания президента России Владимира Путина. На капитальный ремонт выделили 19 млн 400 тыс. рублей.

В школе работают девять педагогов, которые обучают около 250 детей. Они занимаются живописью, декоративно-прикладным творчеством, композицией рисунка и другими программами. Также там проходят проходит постоянная экспозиция художников Адыгеи.

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Глава Адыгеи Марат Кумпилов посетил школу и пообщался с учениками и педагогами, сообщила 28 мая пресс-служба администрации республики.

«Сегодня мы воочию видим результаты большой работы, направленной на реализацию стратегических инициатив главы государства. Всё, что мы делаем в рамках национальных проектов, государственных программ, должно работать на благо людей», — отметил Кумпилов.

Также руководитель региона поручил дооснастить школу необходимым оборудованием и инвентарём.

Напомним, в конце апреля после ремонта открыли Центр народной культуры Адыгейска.

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