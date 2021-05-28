В Майкопе капитально отремонтировали Детскую художественную школу

Детскую художественную школу Майкопа начали ремонтировать в 2020 году после Послания президента России Владимира Путина. На капитальный ремонт выделили 19 млн 400 тыс. рублей.

В школе работают девять педагогов, которые обучают около 250 детей. Они занимаются живописью, декоративно-прикладным творчеством, композицией рисунка и другими программами. Также там проходят проходит постоянная экспозиция художников Адыгеи.