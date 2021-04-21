Центр народной культуры Адыгейска открыли после ремонта

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 20 апреля оценил итоги капитального ремонта в Центре народной культуры (ЦНК) Адыгейска

Во время осмотра соцобъектов Адыгейска руководитель республики посетил обновленный Центр народной культуры. На реконструкцию здания направили 71 млн рублей. На эти деньги в ЦНК заменили все инженерные коммуникации, перестроили помещения, обновили фасад, заменили окна и двери, оборудовали современный концертный зал на 500 мест. Еще 1,5 млн рублей потратили на материально-техническую базу центра.

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Во время собрания, посвященного открытию ЦНК, Мурат Кумпилов напомнил, что в 2021 году планируется сделать капремонт 15 домов культуры и построить один новый СДК. Кроме того, власти собираются улучшить материально-техническую базу 17 домов культуры.

В завершение торжественного открытия Центра народной культуры выступил ансамбль народного танца «Нальмэс».

Напомним, также в рамках рабочего визита в Адыгейск Мурат Кумпилов осмотрел детский сад «Нэбзый».

Ранее Юга.ру писали, что весной 2021 года в Майкопе начался капремонт Пушкинского народного дома, который не чинили 60 лет.

Капремонт Культурное наследие Мурат Кумпилов

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