Центр народной культуры Адыгейска открыли после ремонта

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 20 апреля оценил итоги капитального ремонта в Центре народной культуры (ЦНК) Адыгейска

Во время осмотра соцобъектов Адыгейска руководитель республики посетил обновленный Центр народной культуры. На реконструкцию здания направили 71 млн рублей. На эти деньги в ЦНК заменили все инженерные коммуникации, перестроили помещения, обновили фасад, заменили окна и двери, оборудовали современный концертный зал на 500 мест. Еще 1,5 млн рублей потратили на материально-техническую базу центра.

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Во время собрания, посвященного открытию ЦНК, Мурат Кумпилов напомнил, что в 2021 году планируется сделать капремонт 15 домов культуры и построить один новый СДК. Кроме того, власти собираются улучшить материально-техническую базу 17 домов культуры. В завершение торжественного открытия Центра народной культуры выступил ансамбль народного танца «Нальмэс».