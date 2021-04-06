Адыгея договорилась о сотрудничестве с Академией Минпросвещения РФ, чтобы улучшить качество образования

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 5 апреля обсудил планы сотрудничества с директором Академии Минпросвещения России Сергеем Кожевниковым

Накануне глава Адыгеи написал на своей странице «ВКонтакте», что президент России Владимир Путин поставил национальную задачу — войти в десятку стран по качеству национального среднего образования.

5 апреля руководство республики провело рабочую встречу с директором Академии Минпросвещения России Сергеем Кожевниковым, на которой обсудили планы реализации поручения главы государства.

Кожевников посетил республику в продолжение визита министра просвещения России Сергея Кравцова. Он отметил опыт Адыгеи в улучшении эффективности системы образования.

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В пресс-службе главы региона отметили, что республика закупила новое оборудование для школ и строит центры поддержки талантливых детей в рамках нацпроекта «Образование». Так, в Адыгее появились математическая школа, образовательный центр «Полярис-Адыгея» и детский технопарк «Кванториум».

Кумпилов и Кожевников договорились о сотрудничестве, направленном на улучшение качества системы образования в республике.

Ранее Юга.ру писали, что в 2020 году в Адыгее собирались создать микроспутник для мониторинга и прогнозирования землетрясений. К научной работе хотели провлечь молодых ученых Адыгеи и специалистов Международной ассоциации участников космической деятельности.

Министерство образования и науки России Министерство просвещения России Мурат Кумпилов

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