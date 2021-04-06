Адыгея договорилась о сотрудничестве с Академией Минпросвещения РФ, чтобы улучшить качество образования

Кожевников посетил республику в продолжение визита министра просвещения России Сергея Кравцова. Он отметил опыт Адыгеи в улучшении эффективности системы образования.

5 апреля руководство республики провело рабочую встречу с директором Академии Минпросвещения России Сергеем Кожевниковым, на которой обсудили планы реализации поручения главы государства.

Накануне глава Адыгеи написал на своей странице «ВКонтакте» , что президент России Владимир Путин поставил национальную задачу — войти в десятку стран по качеству национального среднего образования.

В пресс-службе главы региона отметили, что республика закупила новое оборудование для школ и строит центры поддержки талантливых детей в рамках нацпроекта «Образование». Так, в Адыгее появились математическая школа, образовательный центр «Полярис-Адыгея» и детский технопарк «Кванториум».

Кумпилов и Кожевников договорились о сотрудничестве, направленном на улучшение качества системы образования в республике.