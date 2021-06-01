Власти Адыгеи пообещали установить в социальном приюте «Очаг» детскую игровую площадку

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 1 июня проверил работу социально значимых учреждений Майкопского района

Сначала Кумпилов посетил республиканский социальный приют «Очаг» для детей и подростков. Специализированное учреждение оказывает экстренную социальную помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как пояснил директор приюта Алексей Шпигарев, «Очаг» единовременно может вместить до 30 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Ребенок может обратиться за помощью в учреждение самостоятельно, по инициативе родителей или по ходатайству органов власти. В 2020 году в приюте прошли реабилитацию 47 детей.

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В 2018 году учреждение получило лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам допобразования детей. Специалисты приюта разработали и реализуют программы социальной реабилитации по двум направлениям — охрана здоровья и трудовое воспитание.

Руководство приюте попросило главу региона купить и установить детскую игровую площадку. Мурат Кумпилов поддержал инициативу и поручил министру труда и соцразвития Адыгеи Джанбечу Мирзе заняться этим вопросом.

Также Кумпилов побывал в Детской школе искусств поселка Каменномостского. Там в 2020 году сделали капремонт за 28,5 млн рублей.

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Министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев доложил, что за эти деньги заменили кровлю, внутренние коммуникации, внешнюю и внутреннюю отделку и закупили необходимое оборудование. Сегодня школу посещают около 200 детей из шести населенных пунктов. Они занимаются изобразительным и прикладным искусством, хореографией и музыкой.

Директор школы Марина Зеленько отметила, что детям необходимо для занятий новое пианино. Инструмент пообещали приобрести в следующем году.

Напомним, Адыгея стала единственным субъектом ЮФО, который в 2020 году получил деньги на модернизацию и ремонт школ искусств по госпрограмме «Развитие образования». Региону выделили более 217 млн рублей на капремонт четырех школ искусств.

Дети Мурат Кумпилов Социальные программы

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