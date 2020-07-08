Блогер и архитектор-урбанист Илья Варламов 8 июля сравнил цены на отдых в Крыму и Дубае

«Я тут решил посмотреть, сколько нынче стоит отдых в Крыму... Как вы знаете, границы закрыты, выехать на любимые русскими курорты в Турцию, ОАЭ и даже Европу не получится, отдыхать можно только на Святой Руси... А на Святой Руси решили жить как в последний раз. Раз выбора у туриста нет, почему бы не содрать с него три шкуры?!», — возмутился блогер Илья Варламов. Он посмотрел цены на отели в Крыму на ближайшие выходные, с 10 по 12 июля. Стоимость урбанист привел за два дня проживания, включая налоги и сборы (все цены в тексте указаны со слов Варламова).

Например, номер в санатории имени Кирова, который находится в километре от моря, обойдется в 12,6 тыс. рублей (стандарт за три ночи). В стоимость включено трехразовое питание в столовой. На расстоянии 4 км от пляжа можно найти комнату в частном секторе за 4 тыс. рублей, а пансионат в Феодосии обойдется в 8 тыс. рублей. В Евпатории можно снять комнату у частников за 2 тыс. рублей или номер в гостевом доме от 3,5 тыс. рублей. Цены в гостиницах начинаются от 6 тыс. рублей. Варламов также отметил, что двухместный номер в трехзвездочном отеле будет стоить уже 30 тыс. рублей. А в пятизвездочный отель в Ялте можно заселиться за 61 тыс. рублей за сутки. При этом виллу в Крыму предлагают арендовать за 430 тыс. рублей в сутки.

Также урбанист проверил цены на ближайшие выходные в отелях в Дубае. Например, за 3 тыс. рублей можно снять двухместный номер в городе, однако до пляжа придется ехать на такси. Студия с кухней обойдется в 3,3 тыс. рублей, а 6 тыс. рублей будет стоить номер в четырехзвездочном отеле недалеко от пляжа. Пятизвездочный отель в нескольких километрах от моря стоит 7 тыс. рублей, а прямо у пляжа — 20 тыс. рублей. Кроме того, Варламов посмотрел отели в других городах мира. Так, в Римини можно поселиться в номере за 4,6 тыс. рублей, в черногорском Тивате — за 2,6 тыс. рублей.