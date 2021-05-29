«Даже мыться такой водой опасно». Краснодарцы пожаловались на грязную воду и бездействие властей

Жители Фестивального микрорайона Краснодара пожаловались на грязную воду и создали аккаунт в инстаграме, чтобы привлечь внимание к проблеме. Портал Юга.ру разбирался в ситуации

Что случилось? В Фестивальном микрорайоне Краснодара жители стали жаловаться на качество воды. Внимание к проблеме решил привлечь молодой человек по имени Андрей, который проживает по улице Яна Полуяна, 22. Он создал страницу в инстаграме и рассказал о происходящем. Краснодарец ежедневно выкладывает видео, где показывает, что из крана течет грязная вода и с каждым днем её качество становится только хуже. Андрей пропускает воду через медицинскую маску. Этот способ он увидел в интернете и решил опробовать на себе. После теста на маске осталось пятно грязи. «И какое же было мое удивление, когда просто проверив воду маской, я понял, что эта проблема была у нас всегда», — рассказал молодой человек.

Краснодарец вместе со своей девушкой решили написать коллективную жалобу и собрать подписи жильцов дома. Подписанную жалобу разослали в ГУК «Краснодар», «Краснодар Водоканал», Роспотребнадзор, городскую мэрию и администрацию президента.

Что им ответили? Через несколько дней после отправки жалобы пришел ответ от «Водоканала». Там написали, что по результатам анализов вода соответствует СанПин. Управляющая компания дома перенаправляла все жалобы в «Водоканал», а оттуда жильцам снова отправляли результаты анализов, которые показывали, что из крана течет абсолютно чистая вода. В Роспотребнадзор Андрей направил три разных жалобы — на качество воды, бездействие инстанций и сам Роспотребнадзор. Там на все жалобы отвечали одним и тем же письмом, даже не изменив дату, заявил мужчина.

Далее проверить воду решили в ГУК «Краснодар». Жильцам пообещали провести анализ в Центре гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре. В день взятия пробы сотрудник лаборатории набрала воду в обычную бутылку. Перед этим Андрей проверил воду по уже привычному методу — через медицинскую маску — и она снова оказалась грязной. Весь процесс взятия пробы он снимал на видео. Однако результаты этой экспертизы также показали, что вода соответствует всем нормам. Но в этот раз сказали, что вода была грязной на впуске в дом. То есть, грязная вода прошла по трубам дома и очистилась на выходе из крана. Жалобы Андрея в мэрию Краснодара остались без ответа.

Что произошло дальше? Краснодарец пожаловался на грязную воду урбанисту Илье Варламову (у него более 1 млн подписчиков в инстаграме и почти 2,5 млн на ютубе). Тот написал о проблеме в своем блоге, чем привлек к ней массовое внимание. «Даже мыться такой водой опасно, не говоря уже о том, чтобы заваривать чай. Я бы и после двух фильтров не решился», — заявил Варламов. Портал Юга.ру решил выяснить, в чем дело и получить комментарии ответственных лиц.

Что рассказали порталу Юга.ру в различных инстанциях? 28 мая журналист связалась с пресс-службой «Краснодар Водоканал». Там сообщили, что организация получила четыре жалобы от краснодарца. С молодым человеком встречались лично и брали воду на анализ. Также в пресс-службе добавили, что существует определенный баланс сетей водоснабжения и попросили для более развернутого ответа направить официальный запрос. Пресс-секретарь АО «АТЭК» рассказал, что на улице Яна Полуяна, 22 речь идет о проблемах с холодной водой и внутридомовых системах. АТЭК поставляет по этому адресу горячую воду и с ней никаких проблем нет. Холодная вода для нагрева очищается специальными механизмами, процесс ежедневно контролирует специальная химлаборатория. Жалоб на качество горячей воды от жителей не поступало, заявили в пресс-службе.

Представитель «ГУК-Краснодар» подтвердил, что компания действительно получала жалобы на качество воды. Однако проблема заключается не во внутридомовых сетях, отметил пресс-секретарь. Он добавил, что «ГУК-Краснодар» направила предписание «Водоканалу».

Отметим, что генеральный директор «ГУК-Краснодар» Людмила Головченко 18 мая писала в своем инстаграме, что вопрос качества воды на ФМР обсудили на еженедельном совещании депутатов. На нём директор «Краснодар Водоканала» Дмитрий Павлюченко заявил, что проблему решит строительство станции обезжелезивания воды на Новозападном водозаборе — из него получают воду Фестивальный и Юбилейный микрорайоны. Правда, пока неясно, когда такая станция появится в городе.

В пресс-службе мэрии Краснодара журналисту объяснили, почему молодой человек не получил ответа на свое обращение. Там рассказали, что сообщения, которые поступают через интернет-приемную, перенаправляются в нужную организацию, в частности, администрацию города и ее подразделения. Затем сообщение попадает координатору, который направляет вопрос специалисту, отвечающему за подготовку ответа. На все этапы обработки сообщения отводится 30 дней.

В краевом министерстве ТЭК и ЖКХ не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации. Журналисту пообещали проверить, поступали ли жалобы с адреса Яна Полуяна, 22 в Краснодаре и после этого дать ответ. В пресс-службе Роспотребнадзора, в свою очередь, рассказали, что жалоба находится в работе, и обещали сообщить информацию об итогах проверки.

Грязная вода из кранов течет только на ФМР? Вряд ли. В местных пабликах регулярно публикуют жалобы краснодарцев на качество воды. Только за последнее время появлялись фото и видео, снятые в центре города, на ЮМР, улицах Восточно-Кругликовской, Московской. Журналист Юга.ру, проживающая на улице Восточно-Кругликовской, также провела у себя дом эксперимент с медицинской маской. На маске осталось грязное пятно.