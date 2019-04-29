«Деды кровь проливали за эту землю, чтобы в XXI веке тут все застроили панельным говном»: Варламов побывал в Новороссийске

Архитектор и урбанист Илья Варламов 29 апреля опубликовал отчет о поездке в Новороссийск

У себя на сайте Варламов назвал Новороссийск одним из самых крутых городов России, который находится на хорошем месте, где красивая природа и крупнейший порт страны. По подсчетам Варламова, в городе находится три четверти самых прибыльных предприятий Краснодарского края — прибыль 92 крупнейших компаний Новороссийска составляет около 140 млрд рублей, при этом бюджет города достигает 6,2 млрд рублей, или 22,5 тыс. рублей на человека. Урбанист обратил внимание на один из самых известных памятников Великой Отечественной войны — мемориал на Малой земле. По словам Варламова, вокруг монумента «помойка и грязь», «с момента распада Советского Союза тут даже сорняки на плитке не выдергивали», «столбы фонарные проржавели и скоро упадут», а «один из важнейших монументов страны выглядит так, словно это какая-то Припять». Кроме того, это место на берегу моря застраивают панельным жильем. «Когда ходишь по Новороссийску, не оставляет ощущение, что на твоих глазах какие-то гопники поймали доверчивого очкарика и разводят его, пинают, снимают часы и просят "мобильник позвонить". Новороссийск — потрясающий город из очень интеллигентной и благородной семьи. Просто сегодня он попал в дурную компанию, и его имеют», — написал Варламов.

Урбанист отметил, что у жителей нет доступа к главной смотровой площадке «Семь ветров», потому что подъезд к ней перекрыли, а деньги, которые зарабатывают новороссийские предприятия, уходят в краевой и федеральный бюджеты. «Городу же остаются огромные пробки, пыль, разбитые тяжелыми грузовиками дороги. Если бы Новороссийск получал в 4-8 раз больше денег, наверное, он развивался бы по-другому», — считает Варламов.

Он раскритиковал состояние общественного транспорта в городе: трамвай закрыли в 1969 году, в городе пробки, а для пешеходов строят внеуличные переходы. Варламов отметил, что в городе пытаются навести порядок с маршрутками, но «получается не очень». Он практически уверен, что в Новороссийске нет критериев эффективности работы общественного транспорта и, как только они появятся, всплывет неэффективность нынешней организации.

Также урбанист обратил внимание на городские скульптуры. Некоторые из них он раскритиковал, но памятники хамсе и жене моряка похвалил. Варламов отметил, что в городе фактически нет велодорожек — они нарисованы на тротуарах краской, — но засчитал в плюс незастроенную набережную. При этом он назвал новые районы города-героя «обычным бетонным убожеством»: «Деды кровь проливали за эту землю, чтобы в XXI веке тут все застроили панельным говном».

Также в публикации он рассказал, с какими проблемами с водой и электричеством сталкиваются местные жители — воду подают по часам, а водопроводная система старая и запутанная.