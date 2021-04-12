В Городском саду Краснодара на месте самостроя сделают скейт-парк

Двухэтажный долгострой в Городском саду Краснодара находился рядом с прудом, ближе к улице Суворова. Несколько лет постройка стояла заброшенная. Суд обязал собственника демонтировать объект, но тот не предпринял никаких действий.

Здание площадью 1,4 тыс. кв. метров начали сносить в 2019 году по инициативе администрации Краснодара.

О том, что на месте недостроя построят воркаут-площадку и скейт-парк, стало известно 12 апреля на еженедельной планерке в мэрии города. Глава Краснодара Евгений Первышов сказал, что это место в горпарке как раз подходит для спортивной площадки.

«Мы наводим сейчас порядок во всех городских парках. В Городском саду сегодня есть площадка, на которой мы предотвратили застройку, расчистили ее. Она не должна пустовать, тем более мы брали на себя обязательства каждую такую территорию приспосабливать для занятий спортом», — подчеркнул Первышов.