В Городском саду Краснодара на месте самостроя сделают скейт-парк

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 12 апреля рассказал о планах реконструкции Городского сада

Двухэтажный долгострой в Городском саду Краснодара находился рядом с прудом, ближе к улице Суворова. Несколько лет постройка стояла заброшенная. Суд обязал собственника демонтировать объект, но тот не предпринял никаких действий.

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Здание площадью 1,4 тыс. кв. метров начали сносить в 2019 году по инициативе администрации Краснодара.

О том, что на месте недостроя построят воркаут-площадку и скейт-парк, стало известно 12 апреля на еженедельной планерке в мэрии города. Глава Краснодара Евгений Первышов сказал, что это место в горпарке как раз подходит для спортивной площадки.

«Мы наводим сейчас порядок во всех городских парках. В Городском саду сегодня есть площадка, на которой мы предотвратили застройку, расчистили ее. Она не должна пустовать, тем более мы брали на себя обязательства каждую такую территорию приспосабливать для занятий спортом», — подчеркнул Первышов.  

Ранее Юга.ру писали, что в марте в Краснодаре начали приводить в порядок четыре зеленые зоны. Среди них сквер имени Льва Толстого в Славянском микрорайоне и Бульвар Героев-Разведчиков между улицами Черкасской и 40-летия Победы.

Напомним, на прошлой неделе Первышов поручил снести птиэтажный долгострой возле школы № 89 в Юбилейном микрорайоне.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Спортивное строительство

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