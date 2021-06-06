Власти Краснодара пообещали до конца августа отремонтировать городской сад «Сосновый»

Краснодарский край

Распечатать

Глава Краснодара Евгений Первышов в начале июня рассказал, когда завершится благоустройство зеленой зоны в поселке Берёзовом

Напомним, в феврале 2020 года краснодарцы проголосовали за благоустройство общественных зон. Каждый горожанин мог выбрать пять территорий из 14. Каждую из зон пообещали реконструировать по мере пополнения бюджета.

Читайте также:

По итогам голосования в марте 2021 года в Краснодаре начали приводить в порядок четыре общественные зоны — бульвары Мариинский и Героев-Разведчиков, сквер имени Льва Толстого и городской сад «Сосновый».

В поселке Берёзовом планировали благоустроить 7 га. Там укладывают асфальт, тротуарную плитку, ремонтируют освещение, устанавливают системы автоматического полива, бордюры, а также устанавливают детские площадки, высажено 68 из 398 деревьев. Работы продлятся до конца августа, заявили в пресс-службе администрации Краснодара 4 июня.

Читайте также:

«Эта лесопарковая зона чем-то напоминает Ботанический сад, здесь очень много высоких деревьев, растений. Сделаем освещение, установим детские и спортивные площадки, даже участок для выгула собак. По периметру будет сделана велодорожка. В результате получим современное комфортное пространство с зонами и спокойного отдыха, и активного досуга. Думаю, жители оценят», — рассказал глава города Евгений Первышов.

В мэрии добавили, что также к осени планируют привести в порядок сквер имени Льва Толстого, а также бульвары Героев-Разведчиков и Мариинский. Напомним, в середине мая власти пообещали отремонтировать Мариинский бульвар к концу июля.

Также городские власти планируют в этом году благоустроить Симферопольский бульвар и начать проектирование Народного парка в Комсомольском микрорайоне.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Парки

Новости

Из Сочи в Анапу начал ежедневно летать самолет
В кинотеатрах Краснодара и Новороссийска покажут концерт группы Bon Jovi
Власти Краснодара рассказали о новой схеме движения в районе переулка Тополькового
Адвокат и экс-судья Новиков, который рассказывал о коррупции в Краснодарском крае, стал фигурантом дела о взяточничестве
Краснодарская модель победила в шоу «Ты — топ-модель»
В Краснодаре хотят установить насосы под мостом на улице Вишняковой

Лента новостей

Зачем оставаться после спектакля?
4 июня, 13:39
Зачем оставаться после спектакля?
К премьере «Нудистов» в краснодарском «Одном театре»
Вах, как вкусно!
4 июня, 14:10 Партнерский
Вах, как вкусно!
7 фактов о соусе ткемали
Кубанский казачий хоррор
31 мая, 06:16
Кубанский казачий хоррор
Как выглядели бы классические фильмы ужасов, если бы их сняли в Краснодарском крае?

Реклама на портале