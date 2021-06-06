Власти Краснодара пообещали до конца августа отремонтировать городской сад «Сосновый»

Напомним, в феврале 2020 года краснодарцы проголосовали за благоустройство общественных зон. Каждый горожанин мог выбрать пять территорий из 14. Каждую из зон пообещали реконструировать по мере пополнения бюджета.

По итогам голосования в марте 2021 года в Краснодаре начали приводить в порядок четыре общественные зоны — бульвары Мариинский и Героев-Разведчиков, сквер имени Льва Толстого и городской сад «Сосновый».

В поселке Берёзовом планировали благоустроить 7 га. Там укладывают асфальт, тротуарную плитку, ремонтируют освещение, устанавливают системы автоматического полива, бордюры, а также устанавливают детские площадки, высажено 68 из 398 деревьев. Работы продлятся до конца августа, заявили в пресс-службе администрации Краснодара 4 июня.

«Эта лесопарковая зона чем-то напоминает Ботанический сад, здесь очень много высоких деревьев, растений. Сделаем освещение, установим детские и спортивные площадки, даже участок для выгула собак. По периметру будет сделана велодорожка. В результате получим современное комфортное пространство с зонами и спокойного отдыха, и активного досуга. Думаю, жители оценят», — рассказал глава города Евгений Первышов.

В мэрии добавили, что также к осени планируют привести в порядок сквер имени Льва Толстого, а также бульвары Героев-Разведчиков и Мариинский. Напомним, в середине мая власти пообещали отремонтировать Мариинский бульвар к концу июля.